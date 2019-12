A był to pod wieloma względami rekordowy rok. W podcaście pojawią się więc nie tylko kasowe hity: marvelowski „Avengers: Koniec gry” i nagradzany „Joker”. Przyjrzymy się też najnowszym filmom reżyserów, takich jak: Martin Scorsese („Irlandczyk”), Quentin Tarantino („Pewnego razu… w Hollywood”) czy Pedro Almodóvar („Ból i blask”). Wyjaśnimy, dlaczego nowy „Król lew” był dla nas rozczarowaniem, a Zac Efron i Timothée Chalamet okazali się aktorskimi niespodziankami. Nie zabraknie też najważniejszych rodzimych produkcji, w tym: polskiego kandydata do Oskara „Bożego Ciała” Jana Komasy czy kontrowersyjnej „Mowy ptaków” Xawerego Żuławskiego. Z tego podcastu dowiecie się, co zapisać sobie na listę, jeśli przeoczyliście te tytuły w 2019 roku.

