Finalistów 77. edycji Złotych Globów ogłoszono w poniedziałek w Los Angeles. Nazwiska nominowanych odczytali aktorzy - Tim Allen, Dakota Fanning i Susan Kelechi Watson.

Faworytem w wyścigu po statuetki została "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha. To łącząca elementy dramatu i komedii opowieść o Nicole (w tej roli Scarlett Johansson) i Charliem (Adam Driver) - pogrążonym w kryzysie małżeństwie, które rozpoczyna sądową batalię o prawa do opieki nad synem. Film ma szansę na nagrody w sześciu kategoriach: najlepszy dramat, najlepsza aktorka w dramacie, najlepszy aktor w dramacie, najlepsza aktorka drugoplanowa (Laura Dern), najlepszy scenariusz (Baumbach) i najlepsza muzyka (Randy Newman).

Nominacje w pięciu kategoriach otrzymały "Irlandczyk" Martina Scorsese i "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Najnowszy film twórcy "Taksówkarza" może zdobyć Złote Globy dla najlepszego dramatu, najlepszego aktora drugoplanowego (nominacje dla Ala Pacino i Joe Pesciego), najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz (Steven Zaillian). Z kolei obraz Tarantino może liczyć na nagrody w kategoriach: najlepszy film komediowy lub musical, najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu (Leonardo DiCaprio), najlepszy aktor drugoplanowy (Brad Pitt), najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz (Tarantino).

Cztery nominacje - dla najlepszego dramatu, aktora w dramacie (Joaquin Phoenix), reżysera, a także za muzykę (Hildur Guonadottir) - uzyskał "Joker" Todda Phillipsa. Na tyle samo statuetek szanse ma film "Dwóch papieży" Fernando Meirellesa (najlepszy dramat, najlepszy aktor w dramacie - Jonathan Pryce, najlepszy aktor drugoplanowy - Anthony Hopkins i najlepszy scenariusz - Anthony McCarten).

W kategorii najlepszy film komediowy lub musical w gronie nominowanych - obok "Pewnego razu... w Hollywood" - znaleźli się: "Jojo Rabbit" Taika Waititiego, "Na noże" Riana Johnsona, "Nazywam się Dolemite" Craiga Brewera oraz "Rocketman" Dextera Fletchera. Listę nominowanych w kategorii najlepszy dramat dopełnia "1917" Sama Mendesa.

O Złoty Glob dla najlepszego filmu zagranicznego rywalizować będą: "Kłamstewko" Lulu Wang, "Nędznicy" Ladja Ly, "Ból i blask" Pedro Almodovara, "Portret kobiety w ogniu" Celine Sciammy oraz tegoroczny zdobywca canneńskiej Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho. Nominacji nie otrzymał polski kandydat do Oscara - "Boże Ciało" Jana Komasy.

Na statuetki dla najlepszej aktorki w dramacie szanse mają: Cynthia Erivo ("Harriet"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki"), Charlize Theron ("Gorący temat") i Renee Zellweger ("Judy"). Nagrodą dla najlepszego aktora w dramacie może zostać wyróżniony m.in. Christian Bale ("Le Mans '66") lub Antonio Banderas ("Ból i blask").

Złoty Glob dla najlepszej aktorki w filmie komediowym lub musicalu może otrzymać m.in. Emma Thompson ("Late Night") lub Cate Blanchett ("Gdzie jesteś, Bernadette?"), Ana De Armas ("Na noże"), Awkwafina ("Kłamstewko") oraz Beanie Feldstein ("Szkoła melanżu"). Wśród aktorów nominowanych do nagrody w tożsamej kategorii znaleźli się m.in. Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit"), Taron Egerton ("Rocketman") i Daniel Craig ("Na noże").

Statuetki za role drugoplanowe mogą otrzymać m.in. Tom Hanks ("Cóż za piękny dzień"), Jennifer Lopez ("Ślicznotki"), Margot Robbie ("Gorący temat") i Kathy Bates ("Richard Jewell").

Nagroda w kategorii animacji może powędrować do: "Krainy lodu 2" Jennifer Lee, "Toy Story 4" Josha Cooleya, "Króla Lwa" Jona Favreau, "Praziomka" Chrisa Butlera lub "Jak wytresować smoka" Deana DeBloisa.

W kategoriach serialowych i telewizyjnych najwięcej nominacji - po cztery - otrzymały: "Czarnobyl" (najlepszy miniserial lub film telewizyjny i kategorie aktorskie), "The Crown" (najlepszy serial dramatyczny oraz kategorie aktorskie) oraz "Niewiarygodne" (najlepszy miniserial lub film telewizyjny i kategorie aktorskie). Zaraz za nimi uplasowały się seriale "Barry", "Wielkie kłamstewka", "Współczesna dziewczyna", "Fosse/Verdon", "The Kominsky Method", "The Morning Show" oraz "Sukcesja", które otrzymały po trzy nominacje (m.in. najlepszy serial dramatyczny i kategorie aktorskie).

Złote Globy to jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji. Statuetki przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w 2020 r. zostaną wręczone po raz 77. Uroczysta gala, podczas której poznamy tegorocznych laureatów, odbędzie się 5 stycznia w Los Angeles.