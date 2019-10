Marta Żmuda Trzebiatowska jest gościem podcastu DGP Talk #PoStronieKultury. Rozmowy można posłuchać tutaj:

A oto kilka cytatów z rozmowy:

Jeślibyś mnie zapytał, o czym jest "Mowa ptaków", nie potrafiłabym ci odpowiedzieć. Potrafiłabym powiedzieć, co ja z tego filmu mogłabym wziąć dla siebie, co było dla mnie najbardziej wzruszające. Dla mnie jest to ostatnia możliwość Xawerego porozmawiania ze swoim ojcem. Ostatnia próba dogadania się z nim, zrozumienia go. Hołd, który oddał swojemu ojcu. To mnie ujęło, to mnie wzrusza, bardzo lubię to w tym filmie.

To jest ten moment, po piętnastu latach mojej pracy zawodowej, kiedy zrobiłam coś, z czego jestem dumna. Lubię ten film. Zgadza mi się też wszystko, co ja w nim zrobiłam. Chcę się nim chwalić, chcę rozmawiać z ludźmi. Ale rozumiem też ludzi, którzy odrzucają "Mowę ptaków".