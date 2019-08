Film zostanie zaprezentowany w sekcji współczesnego kina światowego, w ramach której wyświetlone zostaną obrazy z 48 krajów, w tym zdobywca Grand Prix z tegorocznego festiwalu w Cannes, "Atlantique" w reżyserii Mati Diop. Sekcję otworzy film afgańskiego reżysera Atiqa Rahimiego "Our Lady of the Nile".

Jak podał we wtorek organizator wydarzenia, Jan Komasa będzie jednym z festiwalowych gości.

Film Komasy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia. Razem z nim grają: Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota.

Ogólnoświatowa premiera filmu odbędzie się 2 września podczas 76. festiwalu filmowego w Wenecji. W Polsce film zakwalifikowany został do Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w dniach 16-21 września. Do kin trafi w październiku.

W zeszłym roku Polskę w Toronto reprezentował film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna", który został zaprezentowany w sekcji pokazów specjalnych. Wcześniej Pawlikowski prezentował podczas TIFF "Idę", za którą otrzymał nagrodę stowarzyszenia krytyków międzynarodowych (FIPRESCI).

44. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto potrwa od 5 do 15 września. Imprezę otworzy pokaz dokumentu "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" w reżyserii Kanadyjczyka Daniela Rohera, opowiadający historię zespołu rockowego The Band.

Na zamknięcie zaplanowano pokaz "Radioactive", filmu biograficznego o Marii Skłodowskiej-Curie nakręconego przez irańsko-francuską reżyserkę Marjane Satrapi (twórczyni "Persepolis") z Rosamund Pike w roli głównej.