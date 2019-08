Dla gości i festiwalowej publiczności przygotowano filmy konkursowe, pokazy specjalne, premiery, seanse z zaprzyjaźnionych festiwali, a także filmy upamiętniające trzydziestolecie po przełomowym 1989 r. - poinformowali organizatorzy.

„Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej niż w poprzednich latach! Patronuje nam przede wszystkim MOC OFFu, nam wszystkim zależy na pokazywaniu nowych, ciekawych i inspirujących rzeczy, jakie pojawiają się w filmowym świecie. Tworzenie dobrego klimatu, twórcza wymiana, edukowanie ludzi poprzez otwieranie ich, a także dobra zabawa to rzeczy, które przyświecają nam podczas trwania Solanina” – powiedział dyr. Solanin Film Festiwalu Eliasz Gramont.

Festiwal rozpocznie się w środę o godz. 19 projekcją filmu "Jak pies z kotem", po którym odbędzie się spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem, a zakończy przedpremierowym pokazem najnowszego filmu Pedro Almodovara "Ból i blask", w niedzielę o godz. 20.

Projekcje konkursowe i specjalne tradycyjnie odbędą się w Nowosolskim Domu Kultury. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 37 tytułów, w kategoriach: Kino Niezależne, Konkurs Animacji i Kino Offowe - z podziałem na dokument i fabułę.

Nowym miejscem na festiwalowej mapie jest siedziba teatru Terminus A Quo, gdzie odbędą się nieodpłatne seanse filmów nagrodzonych rok temu oraz te wyprodukowane po 1989 r., np. "Psy" Władysława Pasikowskiego czy "Dług" Krzysztofa Krauze.

Oprócz filmów konkursowych będzie okazja do obejrzenia obrazów z udziałem jurorów. W tym roku będą nimi: dokumentalistka Marta Prus, aktorka Katarzyna Zawadzka, aktor Rafał Mohr, dziennikarz radiowej Trójki Ryszard Jaźwiński oraz aktor Artur Barciś.

Pozostali goście tegorocznego Festiwalu to: Olga Bieniek, która zaprezentuje przedpremierowo fragmenty filmu o zespole Kult; Kalina Alabrudzińska, wyróżniona za film "Nic nie ginie" na festiwalu Młodzi i Film, laureat Grand Prix Solanin Film Festiwal Kuba Radej, aktor Philippe Tłokiński, który był już jurorem na 7.Solaninie i lektor Maciej Gudowski, który poprowadzi sobotnią galę rozdania nagród.

Dodatkowo na 11. Solaninie zostaną pokazane filmy z zaprzyjaźnionych festiwali: czeskiego 3KINO Praha, niemieckiego Film Festival Cottbus i łączącego Polskę, Czechy i Niemcy Niesse Film Festiwal.

Tradycyjnie już imprezą towarzyszącą Festiwalowi będzie Nowosolska Galeria Bezdomna. Będzie można zobaczyć tam wystawy grafik, instalacje plastyczne oraz mocny performance, który wzmocni przekaz. Zgodnie z przyjęta formułą tego wydarzenia, co roku odbywa się one w innym miejscu Nowej Soli. Tym razem będzie to dziedziniec byłego aresztu śledczego.

Pełny program Festiwalu jest dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej pod adresem: www.solanin-film.pl