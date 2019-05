Bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne otrzymali w sobotę wieczorem nagrodę za najlepszą reżyserię za film "Young Ahmed".

Jean-Pierre i Luc Dardenne nagrodzeni w Cannes za reżyserię filmu "Młody Ahmed" / Polska Agencja Prasowa / GUILLAUME HORCAJUELO

Z kolei Emily Beecham odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki. Doceniono ją za rolę w filmie "Little Joe" w reż. Jessiki Hausner.

Nagrodę dla najlepszego aktora jury przyznało Antonio Banderasowi za rolę w filmie "Pain and Glory" ("Ból i Blask") w reż. Pedro Almodovara.

Antonio Banderas odbiera nagrodę za najlepszą rolę w filmie "Ból i blask" Almodóvara / Polska Agencja Prasowa / GUILLAUME HORCAJUELO

Film "Atlantique" w reż. Mati Diop otrzymał Grand Prix.

Nagrodą Jury wyróżniono dwa filmy: "Les Miserables" Ladja Ly oraz "Bacurau" Klebera Mendonca Filho i Juliano Dornellesa.

Celine Sciamma została uhonorowana za scenariusz do filmu "Portrait of The Lady on Fire".

Nagrodą specjalną uhonorowano palestyńskiego reżysera Eliego Suleimana za film "It Must Be Heaven".

W jury konkursu głównego znaleźli się: Alejandro Gonzalez Inarritu (przewodniczący), aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos.