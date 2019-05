Pierwszego dnia „Kina Via Carpatia” widzowie zobaczą litewsko-francusko-ukraińsko-polski dramat „Szron” w reżyserii litewskiego twórcy Sarunasa Bartasa. To kino drogi, w którym dwoje młodych Litwinów jedzie do Donbasu na Ukrainie z konwojem pomocy humanitarnej.

Po nim będzie można obejrzeć polski dokument Anny Zameckiej „Komunia” opowiadający o 14-letniej Oli, która przy okazji Pierwszej Komunii Świętej chce połączyć rozbitą rodzinę.

W kolejnych dniach przeglądu widzowie będą mogli obejrzeć czesko-słowacki dramat o nastoletnim mieszkańcu romskiej wioski „Cygan” słowackiego reżysera Martina Sulika; dramat wojenny „Duży zeszyt”, produkcji węgiersko-niemiecko-austriacko-francuskiej w reżyserii Janosa Szasza, opowiadający o braciach bliźniakach, którzy w czasie drugiej wojny światowej znajdują schronienie na wsi, u babci alkoholiczki. Jak podają organizatorzy przeglądu film ten porównywany jest do arcydzieła światowej kinematografii „Idź i patrz” Elema Klimowa.

W programie wydarzenia znajdzie się też grecki komediodramat „Chevalier” Athiny Racheli Tsangari, porównywany „przez krytyków ze słynnym +Nożem w wodzie+ Romana Polańskiego”; bułgarsko-grecki dramat „Lekcja”, który wyreżyserowali Kristina Grozewa i Petar Walchanow; rumuński dramat „Pozycja dziecka” Calina Petera Netzera.

Na zakończenie czterodniowego pokazu odbędzie się projekcja niemiecko-polskiego filmu dokumentalnego „Książę i dybuk” w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Obraz przybliża postać reżysera Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, twórcy żydowskiego "Dybuka", a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale.

Pokaz patronatem honorowym objął marszałek województwa podkarpackiego. Wstęp na projekcje jest wolny, obowiązują wejściówki.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.