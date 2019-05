Znana jest m.in. z filmów „Szczęściara”, „Kochaj albo odejdź”, „Człowiek, który wiedział za dużo”, „Telefon towarzyski”, a także „Nie jedzcie stokrotek”. Grała u boku takich sław jak Clark Gable, Rod Taylor czy Cary Grant, ale do dziś wielu znawców twierdzi, że to jej kreacje były tym, na co się w filmach czekało.

Doris Day była przede wszystkim znana ze swych aktorskich kreacji, ale świat zapamięta ją także jako piosenkarkę, a także działaczkę o prawa zwierząt. Jej najbardziej znanym przebojem było legendarne „Whatever Will Be, Will Be”, czyli „Que sera, sera”’. Kompozycja została nagrana w 1959 roku i do dziś doczekała się tysiąca nowych wersji. Jest jednym z klasyków muzyki popularnej.