Już drugi rok z rzędu festiwal odbywa się nie w czerwcu, lecz w kwietniu. Na wiosnę przeniesiono go w 2018 roku, by nie kolidował z piłkarskimi mistrzostwami świata, i teraz kwietniowy termin utrzymano. Oznacza to, że widzowie w Moskwie nie będą już oglądać w programie pozakonkursowym - jak w poprzednich latach - nowości festiwalu w Cannes. Nadal jednak, zgodnie z zasadą festiwalu, przyjeżdżają do Moskwy filmy ukończone przed majem poprzedniego roku, niepokazywane wcześniej w Rosji.

Na uroczystości otwarcia, jak co roku, pokazują się na czerwonym dywanie festiwalowi goście, gwiazdy kina i celebryci. Na ceremonii pokazany zostanie jako film otwarcia "Władca Paryża" (reż. Jean-Francois Richet), widowiskowy film historyczny o postaci Jean-Francois Vidocqa - przestępcy, który został szefem paryskiej policji.

O główną nagrodę festiwalu, statuetkę Złotego Świętego Jerzego, walczyć będzie w konkursie głównym 13 filmów zagranicznych i trzy rosyjskie. "Niedziela" ("Woskriesienje", reż. Swietłana Proskurina), w której krytycy widzą nawiązania do twórczości Lwa Tołstoja, to historia ważnego urzędnika otrzymującego wiadomość o rychłej śmierci. Film "Słońce nade mną nie zachodzi" (reż. Lubow Borisowa) reprezentuje kino z Jakucji, którego przedstawiciel ("Car-ptica") wygrał festiwal w zeszłym roku. Trzecią rosyjską produkcją w konkursie głównym jest "Epidemia. Wongoziero" (reż. Paweł Kostomarow) - dramat rodzinny, którego tłem jest pojawienie się w Moskwie wirusa nieznanej choroby, przeradzającej się w epidemię.

Akcja niemiecko-bangladeskiej "Soboty" ("Shonibar bikel", reż. Mostofa Sarwar Farooki) rozgrywa się w Dhace, gdzie dochodzi do zamachu terrorystycznego; film opowiada o sprzecznościach pomiędzy religią, ideologią i cywilizacją. Chiny reprezentuje w konkursie głównym film "Życie stworzeń morskich" ("Haiyang Dongwu", reż. Zhang Chi) o perypetiach wdowca powracającego na wyspę, gdzie poznał niegdyś swoją żonę. Japońscy "Improwizatorzy" (reż. "Sabu") to wyrazista historia o sile miłości i niespodziewanym przecięciu się dróg kilku bardzo różnych, ale powiązanych między sobą postaci. "Pułapka" ("Kapan", reż. Seyid Colak) otrzymała już nagrodę festiwalu Bosphorus w rodzimej Turcji, a rozgrywa się na wyspie, gdzie znika nagle jeden z mieszkańców, a pojawia się wilk.

W konkursie głównym zapowiedziano również debiut reżyserski francuskiej aktorki Elise Otzenberger "Miesiąc miodowy w Zgierzu" ("Lune de miel a Zgierz"). W podróż do Zgierza jadą Anna i Adam, młodzi paryżanie o żydowskich korzeniach; Anna ma zamiar odnaleźć w Polsce swoich krewnych, którzy mogą wyjaśnić pewne rodzinne sekrety.

Wśród pozostałych uczestników konkursu głównego są także: kazachstańska "Tajemnica lidera" (reż. Farhat Szaripow) i irański film "Moje życie na drugim roku" (reż. Rasul Sadrameli). Włoski "Ride" to debiut reżyserski znanego aktora Valerio Mastandrei. Łotewsko-niemiecki "Ojciec noc" ("Tevs Nakts", reż. Davis Simanis) opowiada historię łotewskiego robotnika Janisa Lipkego, który podczas II wojny światowej uratował 56 Żydów z ryskiego getta. Finlandię reprezentuje na moskiewskim festiwalu film "Pustka" ("Tyhjio", reż. Aleksi Salmenpera) - tragikomedia o cenie sukcesu zawodowego.

Przewodniczącym festiwalowego jury jest w tym roku południowokoreański reżyser Kim Ki-duk. Jury konkursu filmów krótkometrażowych, w którym biorą udział dwa polskie filmy, kieruje rosyjska aktorka i reżyserka Alisa Chazanowa.

Na zakończenie festiwalu 25 kwietnia pokazany zostanie dokument w reżyserii Wernera Herzoga i Andre Singera "Spotkanie z Gorbaczowem" ("Meeting Gorbachev"), w Polsce znana także pod tytułem "Herzog/Gorbachow". Według mediów filmem zamykającym miało być "Bractwo" w reżyserii Pawła Łungina, jednak nieschlebiający oficjalnym gustom obraz o epizodzie wojny afgańskiej wywołał w ostatnim czasie zbyt wiele szumu. Szef festiwalu, reżyser Nikita Michałkow przyznał w czwartek, że w sprawie "Bractwa" nadeszła "poważna prośba" od kombatantów, i powołał się też na "średnią" - jak ocenił - jakość filmu.

Trzecim programem konkursowym, obok konkursu głównego i filmów krótkometrażowych, jest na moskiewskim festiwalu konkurs filmów dokumentalnych. Bardzo liczne - ponad 25 w tym roku - są programy pozakonkursowe: przeglądy, retrospektywy i programy specjalne.

Za datę powstania przeglądu przyjmuje się rok 1935, gdy w Moskwie odbył się Radziecki Festiwal Filmowy, w którego jury zasiadał Siergiej Eisenstein. Potem jednak festiwal wznowiono dopiero w 1959 roku (od tego roku stosowana jest numeracja), a w 1995 roku zaczęto go organizować co roku. Filmy z Polski otrzymywały główne nagrody w historii festiwalu trzykrotnie.

Z Moskwy Anna Wróbel