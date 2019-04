Podczas festiwalu odbędą się cztery równorzędne konkursy, trzy międzynarodowe - Konkurs Dokumentalny, Krótkometrażowy, DocFilmMusic - oraz Konkurs Polski. Twórcy prezentowanych w nich filmów będą walczyć o nagrody Złotych i Srebrnych Rogów (dla dokumentalistów), Złotych i Srebrnych Smoków (dla twórców filmów krótkometrażowych), o Złote i Srebrne Lajkoniki (dla twórców polskich) oraz statuetkę Złotego Hejnału (dla reżysera najlepszego muzycznego dokumentu).

"Za naszym festiwalem stoi wieloletnia tradycja, ale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy stać w miejscu. Cały czas go modernizujemy, dzięki czemu festiwal rzeczywiście jest bardzo wysoko wypozycjonowany na świecie. Nasze konkursy międzynarodowe - Dokumentalny i Krótkometrażowy - ułatwiają filmowcom drogę do Oscara i Europejskiej Nagrody Filmowej, bo rekomendujemy produkcje do tych nagród. Filmy, które u nas wygrywają, często zdobywają później takie nagrody albo są do nich nominowane" - powiedział dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego Krzysztof Gierat po wtorkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie.

Jako przykład przytoczył film "O ojcach i synach" Talala Derkiego, nominowany w tym roku do Oscara oraz "21 x Nowy Jork" Piotra Stasika, który w 2016 r. otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Jak dodał, Krakowski Festiwal Filmowy "składa się z dwóch segmentów - skierowanych do widzów i profesjonalistów". "Drugi z nich, KFF Industry to część, w której filmowcy mogą nawiązać kontakty, przedstawić swoje nowe projekty, wziąć udział w warsztatach. Bardzo istotne jest Doc Lab Poland, czyli prezentacja na festiwalu projektów, które startują i takich, które już są na etapie work in progress. Oczywiście, bardzo zależy nam, żeby jak najwięcej najciekawszych polskich filmów pokazać w Konkursach Zagranicznych i w Konkursie Polskim" - podkreślił Gierat.

Według niego, na "szczególną uwagę zasługuje konkurs muzycznych dokumentów DocFilmMusic". "To bardzo ekskluzywny konkurs obejmujący jedynie 10 filmów pełnometrażowych, które bardzo starannie wybieramy. Przewodniczącym jury będzie Brett Morgen, jeden z naszych laureatów za film o Kurcie Cobainie sprzed kilku lat. W konkursie będzie można zobaczyć filmy o muzyce różnego rodzaju – od reggae, po jazz i heavy metal. Będą m.in. filmy o zespołach, takich jak Die Toten Hosen, będzie film o Stevenie Tylerze, który nagrywa płytę poza Aerosmith" - powiedział dyrektor KFF.

Tegoroczną 59. edycję festiwalu zainauguruje pokaz "Wiatru. Thrillera dokumentalnego" Michała Bielawskiego opisujący wpływ wiatru halnego na życie lokalnych mieszkańców. Obraz weźmie udział w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym. Obok niego o nagrodę rywalizować będzie m.in. film "O zwierzętach i ludziach" Łukasza Czajki, zrealizowany na podstawie historii państwa Żabińskich, którzy w czasie wojny w warszawskim ZOO ratowali uciekinierów z żydowskiego getta.

W Konkursie Polskim rywalizować będzie 46 filmów dokumentalnych, animowanych i fabularnych, wśród nich: "I znów będziemy szczęśliwi" Krzysztofa Wołżańskiego, "Listy do Artura" Wiktorii Szymańskiej, "Ostatni rejs" Stanisława Cuskego, "No direction home" Pawła Wysoczańskiego, "Syndrom zimowników" Piotra Jaworskiego, "Na strajk!" Stanisława Horodeckiego, "Rykoszety" Jakuba Radeja oraz "Ukąszenie" Heleny Oborskiej. Wśród konkursowych filmów animowanych znalazły się m.in. "Idol" Grzegorza Koncewicza i Marka Serafińskiego, "Łowy" Mateusza Jarmulskiego, "Story" Joli Bańkowskiej, "Metro" Natalii Krawczuk, "Kaprysia" Betiny Bożek i "Duszyczka" Barbary Rupik.

Organizatorzy zapraszają także na pokazy filmów w ramach sekcji pozakonkursowych. W cyklu "Opowieści ze świata" będzie można obejrzeć m.in. polsko-australijską koprodukcję "Polscy misjonarze" Simona Targeta. Natomiast w cyklu "Laureaci festiwali" pokazane zostaną m.in. "In Touch" Pawła Ziemilskiego, "Tańczę dla ciebie" Katarzyny Lesisz oraz "Rok" Małgorzaty Bosek-Serafińskiej.

Z okazji 70-lecia Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Wytwórni Filmów Oświatowych zaplanowano także specjalne pokazy filmów dokumentalnych m.in. Kazimierza Karabasza, Bogdana Dziworskiego, Jerzego Hoffmana oraz Krzysztofa Kieślowskiego. Ponadto w trakcie festiwalu w specjalnym cyklu "Wokół Szumowskiego" upamiętniony zostanie zmarły 15 lat temu krakowski dziennikarz i filmowiec Maciej Szumowski.

Krakowski Festiwal Filmowy (KFF) jest najstarszym filmowym festiwalem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Historia imprezy sięga 1961 r., kiedy jeszcze pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych prezentował dokonania rodzimej kinematografii.

Wydarzenie potrwa od 26 maja do 2 czerwca.