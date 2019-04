Po zakończonym weekendzie podliczono przychody i okazało się, że „Bohemian Rhapsody” ma na swoim koncie ponad 900 milionów dolarów. Film wciąż jest pokazywany w wielu krajach świata i ciągle – mimo że swą premierę miał 2 listopada 2018 roku – przyciąga do kin tysiące widzów. Jak donosi śledzący wszystkie ciekawostki serwis Boxoffice-bozg.pl film stał się przebojem kinowym wszech czasów u naszych południowych sąsiadów. W Czechach widziało go już 1,6 mln widzów, co jest wynikiem bez precedensu.

W Chinach, mimo ocenzurowanej wersji, obraz też przyciąga do kin. Zarobił tam ponad 13 milionów dolarów, czyli prawie dwa razy więcej niż w Polsce.

Do tej pory w historii kina poziom miliarda przychodów udało się uzyskać 38 filmom. Ostatnim z nich był prezentowany także w polskich kinach film "Kapitan Marvel".

Najbardziej dochodowy film wszech czasów to "Avatar", który zarobił 2 mld 788 mln dolarów.