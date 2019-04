Elton John to jedna z najbarwniejszych postaci popkultury. Ale początki jego kariery były mało kolorowe. To muzyka i bezsprzeczny talent dały Reginaldowi Dwightowi (tak nazywa się naprawdę) – młodemu, nieśmiałemu, nieatrakcyjnemu chłopakowi z przedmieść paszport do wielkiego świata. A on z tym paszportem w dłoni okrążył kulę ziemską setki razy, by stać się Eltonem Johnem – królem sceny, kolorowym ptakiem i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci show-biznesu.

Film do kin trafi już 7 czerwca. Reżyserem filmu jest Dexter Fletcher, w roli głównej zobaczymy Tarona Egertona.