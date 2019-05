W filmie "Rocketman" Fletcher zabiera widzów w muzyczną podróż po życiu słynnego muzyka, przypominając początki jego kariery, naukę w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie oraz wydarzenia, które zapewniły mu status międzynarodowej gwiazdy. W roli głównej wystąpił walijski aktor i muzyk Taron Egerton. Wieloletniego menadżera Eltona Johna, Reida, gra Richard Madden, zaś współpracującego z nim od 1967 r. autora tekstów piosenek Berniego Taupina – Jamie Bell. W obsadzie znaleźli się również m.in. Bryce Dallas Howard, Alison Bell i Eddie Register. Autorem scenariusza jest Lee Hall, scenarzysta m.in. "Czasu wojny".

Światowa premiera filmu uświetniła w czwartek wieczorem 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, gdzie "Rocketman" został wyświetlony poza konkursem głównym. Gościem pokazu był Elton John. "To był bardzo emocjonujący wieczór. Nawet jeśli ten film nie zarobi ani grosza - co pewnie zabije szefa Paramount Jima Gianopulosa - chciałem, by ujrzał światło dzienne" – mówił Elton John. Gwiazdor i Egerton zostali nagrodzeni przez publiczność Grand Theatre Lumiere owacją na stojąco. Grę walijskiego aktora doceniono także w pierwszych recenzjach, jakie pojawiły się po projekcji. "Egerton jest absolutnie genialny" – napisał Stuart Oldham ("Variety"). "Rocketman to musicial o podnoszeniu się z tyłka, a Taron wypełnia go wrażliwością" – oceniła Rebecca Keegan ("The Hollywood Reporter").

W ocenie Robbiego Collina ("The Daily Telegraph") "Rocketman" to film "elektryzujący, tryskający błyskotliwością, działający na własnych warunkach". "We wczesnych recenzjach na pewno będzie porównywany do filmu Bryana Singera o Freddiem Mercurym ("Bohemian Rhapsody"), który Fletcher ukończył po tym, jak Singer został zwolniony przez 20th Century Fox (…). Zapewniam was, że nie ma porównania" – podkreślił. Jego opinię podziela Eric Kohn ("IndieWire"), który dodaje, że żywiołowy hołd, jaki Dexter Fletcher złożył Eltonowi, to "przede wszystkim pojemnik z największymi muzycznymi przebojami".

Elton John (prawdziwe nazwisko: Reginald Kenneth Dwight) jest jednym z najwybitniejszych muzyków współczesnych. Jego pierwsza płyta "Empty Sky" ukazała się w 1969 roku. We wczesnych latach 70. stał się niekwestionowaną gwiazdą muzyki, podbijając listy przebojów. Na całym świecie rozeszło się ponad 250 milionów egzemplarzy jego płyt.

Słynny singel "Candle in the Wind" kupiło ponad 37 milionów osób, co uczyniło z niego najlepiej sprzedający się singel w historii muzyki. W 2008 roku magazyn "Billboard" umieścił Eltona Johna na szczycie listy najpopularniejszych męskich wykonawców solowych w Ameryce.

Artysta wielokrotnie przechodził muzyczne metamorfozy - początkowo związany z gatunkami rock and roll i rock, w latach 70. eksperymentował z muzyką disco, dekadę później wybrał pop i wyspecjalizował w balladach - zawsze przy akompaniamencie fortepianu. Występował ponadto m.in. z Lady Gagą, Eminemem, Queen i Leonardem Cohenem.

Elton John jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Na swoim koncie ma m.in. sześć statuetek Grammy, pięć Brit Awards i Oscara za piosenkę "Can You Feel the Love Tonight?" z filmu animowanego "Król Lew". W 1998 r. otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki za promowanie w świecie kultury brytyjskiej. Artysta od lat angażuje się również w zbieranie środków na walkę z AIDS. Na początku lat 90. założył Elton John AIDS Fundation (EJAF), która zajmuje się m.in. finansowaniem programów profilaktyki HIV/AIDS.

Elton John od lat pozostaje w związku z Davidem Furnishem, z którym w grudniu 2014, korzystając ze zmiany brytyjskiego prawa, zawarli związek małżeński. Razem wychowują syna, którego adoptowali.

Pod koniec stycznia ub.r. Elton ogłosił, że kończy karierę i zapowiedział pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Wall". Tournee rozpoczęło się we wrześniu 2018 r. i potrwa do końca 2021 r. Obejmie kilkaset występów w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie, Australii i Oceanii. Z polskimi fanami artysta pożegnał się 4 maja w TAURON Arenie Kraków.

Film "Rocketman" będzie można oglądać w polskich kinach od 7 czerwca.