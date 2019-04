Remake słynnej już historii budzi ogromne emocje. Czy będzie tak pasjonujący jak pierwowzór? Przekonamy się już niebawem

Dr Louis Creed (Jason Clarke), po przeprowadzce z żoną (Amy Seimetz) i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego Maine, odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego nieco dziwacznego sąsiada (John Lithgow). Ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje.

Film trafi do polskich kin 3 maja 2019 roku. Oto jego fragment.