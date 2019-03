Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Celem wydarzenia jest, jak podkreślają jego twórcy, ukazywanie poprzez film "wielu fascynujących zjawisk współczesnego świata i pomoc w ich analizowaniu".

Jak poinformował dyrektor festiwalu Artur Liebhart podczas wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym, tegoroczna, 16. edycja wydarzenia, odbędzie się w sześciu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie, Bydgoszczy i Katowicach.

"Dzięki współpracy z Silesia Film nasz festiwal obędzie się w tym roku po raz pierwszy na Górnym Śląsku i to od razu w trzech kinach. Bardzo nas cieszy, że nasza idea nomadycznego rozwoju festiwalu, szukania widzów tam, gdzie oni są, a nie czekania na nich w tym samym miejscu przez cały czas, zyskuje kolejnych wielbicieli i że otrzymujemy bardzo wydatną pomoc od władz lokalnych w tych wszystkich miastach, które traktują nasz festiwal jako bardzo ważne wydarzenie kulturalne" - podkreślił.

W tegorocznym Konkursie Głównym o Nagrodę Banku Millennium - Grand Prix festiwalu powalczy 13 filmów. Zwycięski obraz wybierze jury, w którym zasiądą producentka Leila Hosseini, reżyserka Hanna Polak oraz reżyser Michał Marczak.

Szansę na Grand Prix ma film "I młodzi pozostaną" Petera Jacksona, nagrodzonego Oscarami za film "Władca Pierścieni: Powrót króla". Dokument nowozelandzkiego reżysera za sprawą archiwalnych materiałów filmowych przenosi widzów w czasy I wojny światowej. Rywalizować z nim będzie m.in. "Magiczne życie V" Tonislava Hristova - opowieść o młodej kobiecie, która usiłuje przepracować trudną przeszłość, wcielając się w różnych bohaterów ze świata fantazji oraz "Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?" - najnowsze dzieło Madsa Brueggera, nagrodzonego za reżyserię podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego Sundance.

W Konkursie Głównym znalazł się również film "Transnistria" Anny Eborn o mieszkańcach Naddniestrza, którzy z jednej strony chcieliby opuścić to miejsce, a z drugiej czują się do niego bardzo przywiązani. Pokazane zostaną także: "In Touch" Pawła Ziemilskiego o położonej na Mazurach wsi Stare Juchy, z której niemal jedna trzecia mieszkańców wyjechała do Islandii oraz "Jazda obowiązkowa" Ewy Kochańskiej, czyli historia ukraińskiego małżeństwa z dziećmi, które zdecydowało się wyemigrować do Polski.

O Grand Prix festiwalu powalczy również "Serbka" Nebojsa Slijepcevica podejmująca temat reperkusji wojny w Bośni i Herzegowinie oraz "Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu" Roberta Minerviniego opowiadający o czarnoskórych Amerykanach, którzy po serii zabójstw na tle rasowym protestowali na ulicach Nowego Orleanu przeciwko rasizmowi. Włoski reżyser będzie jednym z gości specjalnych festiwalu, który podczas wykładu mistrzowskiego opowie publiczności o tajnikach swojej pracy.

W Konkursie Głównym będzie można obejrzeć także film "Marek Edelman... i była miłość w Getcie" Jolanty Dylewskiej, którego scenariusz powstał we współpracy z Agnieszką Holland, a fabularyzowane sceny współreżyserował Andrzej Wajda, a także nagrodzoną na festiwalu Sundance "Krainę miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova, czyli opowieść o 55-letniej macedońskiej pszczelarce.

Listę filmów rywalizujących o główną nagrodę dopełnią: "Niezwykła propozycja" Jill Magid poruszająca kwestię spuścizny po słynnym meksykańskim architekcie Luisie Barraganie, "Pogawędki o drzewach to zbrodnia" Suhaiba Gasmelbariego, w których członkowie sudańskiego klubu filmowego chcą odrestaurować dawne kino oraz "Świadkowie Putina" Witalija Manskiego opowiadający o dojściu do władzy prezydenta Rosji.

Podczas festiwalu wyłonieni zostaną także laureaci nagród: Dokumentalnej Warszawy (przyznawanej przez publiczność), Akademii Dokumentalnej (nagroda międzypokoleniowa), National Geographic za Najlepsze Zdjęcia, Amnesty International Polska (dla filmu podejmującego tematykę praw człowieka), miesięcznika "Zwierciadło" (tematyka psychologiczna), miesięcznika "Focus" (dla największej osobowości festiwalu), "Nos Chopina" (o muzyce i sztuce), Green Warsaw Award (ekologia), czytelników "Co Jest Grane 24".

Dokumenty będzie można oglądać także w sekcjach: Bohaterowie są wśród nas (o wyjątkowych ludziach), Fetysze i kultura, Historie intymne, Klimat na zmiany (tematyka ekologiczna), Nie tacy sami (psychologia), Miejsca, Mistrzowie, Muza i wena. Nowością będą sekcje Science Non-Fiction (o nauce bez tajemnic) oraz Eksperyment (zapowiadający Akademię filmu awangardowego).

Projekcjom filmów towarzyszyć będą debaty, spotkania i warsztaty, adresowane do różnych grup wiekowych. Organizatorzy festiwalu zaplanowali m.in. dyskusję poświęconą kondycji współczesnej demokracji, dla której punktem wyjścia będą filmy "1989" Michała Bielawskiego i "Demokracja: instrukcja obsługi" Astry Taylor. Z myślą o młodzieży po filmie "A to mój przyjaciel robot" Isy Willinger zaplanowano debatę o możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji.

Tegoroczna, 16. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbywać się będzie w dniach 10-19 maja w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu, 11-18 maja w Bydgoszczy, 12-19 maja w Katowicach oraz 15-24 maja w Gdyni. Więcej szczegółów na temat programu można uzyskać pod adresem: http://docsag.pl/.