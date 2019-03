Jak przypomniano w komunikacie na stronie internetowej stowarzyszenia, to druga nagroda PSC dla Łukasza Żala. Pierwszą został uhonorowany razem z Ryszardem Lenczewskim za zdjęcia do "Idy" Pawła Pawlikowskiego.

W lutym br. Żal za zdjęcia do "Zimnej wojny" otrzymał nagrodę ASC, przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych - jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień operatorskich na świecie.

W finałowej piątce nominowanych do Nagrody PSC w kategorii pełnometrażowy film fabularny za 2018 r. znaleźli się także: Jolanta Dylewska ("Ajka"), Jakub Kijowski ("Fuga"), Łukasz Gutt ("Kamerdyner") oraz Tomasz Naumiuk ("Nina").

Nagrodą Specjalną PSC dla twórców, którzy "w sposób szczególny zasłużyli się sztuce filmowej", uhonorowano Janusza Majewskiego. Stowarzyszenie doceniło go za "osiągnięcia artystyczne, wrażliwość na kształt wizualny filmu, a także umiejętność zaklinania różnorodnych rewirów i postawę zawsze daleką od dezercji".

Nagrodę PSC za Całokształt Twórczości, przyznawaną autorom zdjęć "o niezaprzeczalnym wkładzie w sztukę operatorską i kształtowanie wrażliwości wizualnej" otrzymał Andrzej Jaroszewicz, autor zdjęć m.in. do "Dekalogu VIII" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego i "Najważniejsze to kochać" w reż. Andrzeja Żuławskiego. Jaroszewicz został wyróżniony za "hipnotyzujące obrazy filmowe, niezłomny charakter i delikatną wrażliwość".

W kategorii odcinek serialu Nagroda PSC powędrowała do Michała Englerta, wyróżnionego za ósmy odcinek serialu "Ślepnąc od świateł" w reż. Krzysztofa Skoniecznego na podstawie bestsellerowej książki Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. Z kolei za najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego nagrodzono Adama Suzina za "Over the limit".

Gala rozdania nagród PSC odbyła się 9 marca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Nagrodę PSC może otrzymać polski autor zdjęć do filmu polskiego, zagranicznego lub powstałego w koprodukcji, a także zagraniczny autor zdjęć do filmu polskiego lub koprodukowanego przez polskiego producenta. W tym roku wyróżnienie zostało przyznane po raz siódmy. W poprzednich latach docenieni zostali m.in. Arkadiusz Tomiak, Piotr Sobociński jr i Wojciech Staroń.

Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (Polish Society of Cinematographers - PSC) powstało w Polsce w 1994 r. Należą do niego zarówno operatorzy z dużym dorobkiem, jak i młodzi twórcy. Stowarzyszenie zajmuje się reprezentowaniem interesów środowiska, popularyzacją zagadnień związanych ze sztuką operatorską oraz podkreślaniem roli zdjęć w budowaniu filmowej narracji.

