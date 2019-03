O przyznaniu nagrody aktorce poinformowała w piątek agencja TASS.

Andrews odbierze nagrodę podczas 76. edycji weneckiego festiwalu, który odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 7 września br.

Julie Andrews ur. się 1 października 1935 r. w Walton-on-Thames w Wielkiej Brytanii. Swoją karierę artystyczną rozpoczęła jednak po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. W 1954 r. jako dziewiętnastolatka wystąpiła na Broadwayu w Bernard B. Jacobs Theatre w roli Polly w musicalu "Przyjaciel" (The Boy Friend). Następnie zagrała w wielu broadwayowskich musicalach, m.in. w "My Fair Lady" jako Eliza Doolittle (1956–1962), w "Camelot" jako Guenevere (1960–1963) i w "Victor/Victoria" jako Victoria Grant (1995–1997).

Za rolę guwernantki w filmowym musicalu "Mary Poppins" (1964) została uhonorowana – Oscarem, nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA), Złotym Globem i Złotym Laurem. Kolejne jej dwie role, które przyniosły aktorce nominacje do Oscara - to postać opuszczającej klasztor Marii, która zostaje nianią siedmiorga dzieci autokratycznego wdowca kapitana von Trappa w biograficznym dramacie muzycznym "Dźwięki muzyki" w reż. Roberta Wise'a (1965) oraz rola śpiewaczki Victorii Grant, która w przebraniu księcia Victora Grezhinskiego staje się gwiazdorem-transwestytą w komedii muzycznej Blake'a Edwardsa pt. "Victor/Victoria" (1983).

Andrews została też odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego.

W 2018 r. honorowe Złote Lwy św. Marka "za wkład w światową kinematografię" otrzymali w Wenecji kanadyjski reżyser David Cronenberg i brytyjska aktorka Vanessa Redgrave.