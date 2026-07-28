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Tego nikt się nie spodziewał. Jej postać dostała nie tylko swój serial, ale i książkę

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
54 minut temu
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Maria Sten w serialu "Neagley"
Maria Sten w serialu "Neagley"/Materiały prasowe
Ujawniono pierwszy zwiastun wyczekiwanego serialu akcji "Neagley". W rolę głównej bohaterki, uwielbianej przez fanów Frances Neagley, wciela się Maria Sten. Nowa produkcja pozwoli zarówno fanom "Reachera", jak również czytelnikom bestsellerowych powieści Lee Childa jeszcze głębiej zanurzyć się w uwielbiany świat, oferując pełną napięcia historię kryminalną  z nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Ale to nie koniec rewelacji.

Czwarty sezon serialu "Reacher" powróci w środę, 12 sierpnia 2026 roku, wraz z premierą trzech pierwszych odcinków. Kolejne epizody będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do 16 września. Tego dnia, po finale czwartego sezonu "Reachera", wszystkie osiem odcinków serialu "Neagley" zostanie udostępnionych jednocześnie, wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Pierwsza powieść

Podczas panelu w Ballroom 20 na San Diego Comic-Con Prime Video zaprezentowano oficjalny teaser wyczekiwanego serialu akcji "Neagley", w którym główną rolę gra Maria Sten. Zaskakując publiczność jeszcze bardziej, aktorka ogłosiła, że Lee Child wraz z pisarką Yasmin Angoe wydadzą pierwszą w historii powieść poświęconą postaci Frances Neagley. Książka zatytułowana "Zero Margin" trafi do sprzedaży w marcu 2027 roku.

O czym jest serial?

Frances Neagley (Maria Sten) jest prywatną detektywką z Chicago oraz byłą podopieczną Jacka Reachera (Alan Ritchson) z elitarnego 110. Oddziału Śledczego Żandarmerii Wojskowej USA. Gdy dowiaduje się, że jej bliski przyjaciel z przeszłości zginął w podejrzanie wyglądającym wypadku, postanawia za wszelką cenę doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Wykorzystując wszystko, czego nauczyła się od Jacka Reachera oraz podczas służby w oddziale 110., Neagley wkracza na niebezpieczną ścieżkę prowadzącą do odkrycia mrocznego zła.

Kto występuje w serialu?

Obok Marii Sten w roli Frances Neagley, w serialu występują również Greyston Holt jako detektyw Hudson Riley, Adeline Rudolph jako Renee Birdwhistle, Jasper Jones jako Keno, Matthew Del Negro jako Pierce Woodrow oraz Damon Herriman jako Lawrence Cole. Gościnnie w roli Jacka Reachera pojawi się także Alan Ritchson.

Kto stoi za serialem?

Oparty na postaci stworzonej przez Lee Childa serial "Neagley" powstaje we współpracy z Paramount Television Studios i Amazon MGM Studios. Twórcami produkcji oraz producentami wykonawczymi  i współshowrunnerami są Nick Santora ("Reacher", "Skazany na śmierć", "FUBAR") oraz Nicholas Wootton ("Skorpion", "The Endgame"). Producentami wykonawczymi są także Lee Child, Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs i Lisa Kussner. Za projekt ze strony Paramount Television Studios odpowiadają Carolyn Harris, Kenny Madrid i Niko Fernandez.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videoserial akcjiReacherNeagley
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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