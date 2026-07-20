Serial "07 zgłoś się" to jedna z kultowych produkcji czasów PRL. Do dziś ma miliony fanów a każda powtórka cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Od kilku lat możliwość obejrzenia tego serialu po raz kolejny, to już wakacyjna tradycja. Fani od początku wakacji dopytują, kiedy i gdzie będzie emitowany.
Kto gra w serialu "07 zgłoś się"?
Pierwszy odcinek serialu "07 zgłoś się" wyemitowany został 25 listopada 1976 roku. W rolę głównego bohatera, czyli porucznika Borewicza wcielił się Bronisław Cieślak. Okazuje się, że początkowo to nie on miał dostać tę rolę.
Reżyser Krzysztof Szmagier namawiał dwóch innych aktorów - Jana Englerta i Piotra Fronczewskiego. Ten drugi, choć odmówił, w serialu pojawił się jednak i to aż trzy razy. W serialu "07 zgłoś się" zagrała plejada polskich gwiazd. Wśród nich byli:
- Zdzisław Tobiasz
- Zdzisław Kozień
- Ewa Kuzyk-Florczak
- Grażyna Szapołowska
- Piotr Fronczewski
- Jerzy Rogalski
- Dorota Stalińska
- Wiesław Drzewicz
- Laura Łącz
- Zbigniew Buczkowski.
Charakterystycznym elementem serialu "07 zgłoś się" była wokaliza wykonywana przez Grzegorza Markowskiego, którą rozpoczynał się serial. Muzycznym motywem kończącym serial jest utwór Alicji Majewskiej "Przed nocą i mgłą", a właściwie wykonywana przez Włodzimierza Korcza sekcja na saksofonie z tego utworu. Pełna wersja piosenki pojawiła się w serialu tylko w odcinku "Strzał na dancingu".
O czym jest serial "07 zgłoś się"?
Fabuła serialu dotyczy działalności funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej (tj. późniejszego Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Komendy Stołecznej Policji). Głównym bohaterem jest porucznik Sławomir Borewicz, zaś każdy odcinek stanowi osobną sprawę, w której prowadzi on śledztwo.
Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy. Tytułowe "07" pochodzi od kryptonimu Borewicza w komunikacji radiowej milicji.
"07 zgłoś się" wraca. Kiedy i gdzie emisja?
Serial "07 zgłoś się" będzie ponownie emitowany. Tradycji stanie się zadość i fani tej kultowej produkcji czasów PRL zobaczą ją w wakacyjne wieczory przez kilka nadchodzących tygodni.
Emisja odcinków będzie odbywać się w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 20:30 w TVP1. Pierwszy odcinek zatytułowany "Major opóźnia akcję" widzowie zobaczą w poniedziałek, 20 lipca. Serial "07 zgłoś się" można również oglądać w TVP VOD.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.