Serial "07 zgłoś się" to jedna z kultowych produkcji czasów PRL. Do dziś ma miliony fanów a każda powtórka cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Od kilku lat możliwość obejrzenia tego serialu po raz kolejny, to już wakacyjna tradycja. Fani od początku wakacji dopytują, kiedy i gdzie będzie emitowany.

Kto gra w serialu "07 zgłoś się"?

Pierwszy odcinek serialu "07 zgłoś się" wyemitowany został 25 listopada 1976 roku. W rolę głównego bohatera, czyli porucznika Borewicza wcielił się Bronisław Cieślak. Okazuje się, że początkowo to nie on miał dostać tę rolę.

Reżyser Krzysztof Szmagier namawiał dwóch innych aktorów - Jana Englerta i Piotra Fronczewskiego. Ten drugi, choć odmówił, w serialu pojawił się jednak i to aż trzy razy. W serialu "07 zgłoś się" zagrała plejada polskich gwiazd. Wśród nich byli:

Zdzisław Tobiasz

Zdzisław Kozień

Ewa Kuzyk-Florczak

Grażyna Szapołowska

Piotr Fronczewski

Jerzy Rogalski

Dorota Stalińska

Wiesław Drzewicz

Laura Łącz

Zbigniew Buczkowski.

Charakterystycznym elementem serialu "07 zgłoś się" była wokaliza wykonywana przez Grzegorza Markowskiego, którą rozpoczynał się serial. Muzycznym motywem kończącym serial jest utwór Alicji Majewskiej "Przed nocą i mgłą", a właściwie wykonywana przez Włodzimierza Korcza sekcja na saksofonie z tego utworu. Pełna wersja piosenki pojawiła się w serialu tylko w odcinku "Strzał na dancingu".

O czym jest serial "07 zgłoś się"?

Fabuła serialu dotyczy działalności funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej (tj. późniejszego Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Komendy Stołecznej Policji). Głównym bohaterem jest porucznik Sławomir Borewicz, zaś każdy odcinek stanowi osobną sprawę, w której prowadzi on śledztwo.

Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy. Tytułowe "07" pochodzi od kryptonimu Borewicza w komunikacji radiowej milicji.

"07 zgłoś się" wraca. Kiedy i gdzie emisja?

Serial "07 zgłoś się" będzie ponownie emitowany. Tradycji stanie się zadość i fani tej kultowej produkcji czasów PRL zobaczą ją w wakacyjne wieczory przez kilka nadchodzących tygodni.

Emisja odcinków będzie odbywać się w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 20:30 w TVP1. Pierwszy odcinek zatytułowany "Major opóźnia akcję" widzowie zobaczą w poniedziałek, 20 lipca. Serial "07 zgłoś się" można również oglądać w TVP VOD.