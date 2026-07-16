QUIZ. "Dziewczyny, droga pani, to ja lubię..." Dokończ cytaty z "07 zgłoś się"? Już na 3. pytaniu zgubisz trop

QUIZ. "Dziewczyny, droga pani, to ja lubię..." Dokończ cytaty z "07 zgłoś się"? Już na 3. pytaniu zgubisz trop / TVP

"07 zgłoś się" był i w sumie wciąż jest kultowym polskim serialem. Przygody porucznika Borewicza do dziś mają wielu fanów. Zresztą nie tylko one. Fani uwielbiają żarty sytuacyjne, złote myśli i powiedzonka występujących w tym serialu bohaterów. Pamiętasz, co i kto mówił? Sprawdź się w naszym quizie.

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