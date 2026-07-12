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QUIZ. "Brak sznurowadeł i twarde dechy". Kto to powiedział w serialu "07 zgłoś się"? Pytanie nr 5 dla fanów to pestka

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:25
07 zgłoś się
QUIZ. "Brak sznurowadeł i twarde dechy". Kto to powiedział w serialu "07 zgłoś się"? Pytanie nr 5 dla fanów to pestka/TVP
W tym quizie pytamy o cytaty z uznawanego za kultowy serialu "07 zgłoś się". Pamiętasz z czyich ust padły te słowa? Jeśli tak, to komplet punktów w naszym quizie zdobędziesz bez problemu. Niektóre pytania są nieco podchwytliwe.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
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