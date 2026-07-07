Sławek to Borewicz a inni? QUIZ o nazwiskach bohaterów "07 zgłoś się". Na pytaniu nr 8 można wpaść

Borewicz to Sławek a inni? QUIZ o nazwiskach bohaterów "07 zgłoś się". Na pytaniu nr 8 można wpaść / TVP

Serial "07 zgłoś się" to wciąż najchętniej oglądany serial kryminalny czasów PRL. W główną rolę wcielał się Bronisław Cieśla, który grał porucznika Sławomira Borewicza. W tym quizie pytamy o nazwiska innych bohaterów serialu. Pamiętacie je?

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