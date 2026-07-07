Dziennik Gazeta Prawana logo

Sławek to Borewicz a inni? QUIZ o nazwiskach bohaterów "07 zgłoś się". Na pytaniu nr 8 można wpaść

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
47 minut temu
07 zgłoś się
Borewicz to Sławek a inni? QUIZ o nazwiskach bohaterów "07 zgłoś się". Na pytaniu nr 8 można wpaść/TVP
Serial "07 zgłoś się" to wciąż najchętniej oglądany serial kryminalny czasów PRL. W główną rolę wcielał się Bronisław Cieśla, który grał porucznika Sławomira Borewicza. W tym quizie pytamy o nazwiska innych bohaterów serialu. Pamiętacie je?
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
Powiązane
07 zgłoś się
QUIZ o hicie czasów PRL. Borewicz, czy Zubek? Który to powiedział w "07 zgłoś się"?
07 zgłoś się
Borewicza grał Cieślak a pozostałe role? Nieco trudny QUIZ o bohaterach serialu "07 zgłoś się"
07 zgłoś się
QUIZ. Co Ty wiesz o Borewiczu i serialu "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla wiernych widzów
07 zgłoś się
QUIZ. Polski James Bond, czyli porucznik Borewicz. Pamiętacie te szczegóły z "07 zgłoś się"?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj