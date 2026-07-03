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QUIZ o hicie czasów PRL. Borewicz, czy Zubek? Który to powiedział w "07 zgłoś się"?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:25
07 zgłoś się
QUIZ o hicie czasów PRL. Borewicz, czy Zubek? Który to powiedział w "07 zgłoś się"?/TVP
Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek w serialu "07 zgłoś się" stanowili duet nie do podrobienia. Niby się nie lubili, niby musieli razem pracować, ale małą nutę sympatii między tymi postaciami można było wyczuć. Jeden i drugi słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. Rozpoznasz, który to powiedział? Sprawdź się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialquiz
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