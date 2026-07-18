Nieco trudny QUIZ serialowy. Kto kogo grał w "07 zgłoś się"? Pytanie nr 5 pachnie podstępem

Nieco trudny QUIZ serialowy. Kto kogo grał w "07 zgłoś się"? Pytanie nr 5 pachnie podstępem / TVP

Bronisław Cieślak wcielał się w postać porucznika Sławomira Borewicza. Rola ta sprawiła, że do dziś serial "07 zgłoś się" jest jednym z najchętniej oglądanych. Czy pamiętasz, kto wcielał się w pozostałe postaci? Komplet punktów uzyskają tylko prawdziwi fani.

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