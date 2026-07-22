QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Pamiętasz szczegóły serialu "07 zgłoś się"? Ostatnie pytanie to kultowy tekst
dzisiaj, 05:18
QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Pamiętasz szczegóły serialu "07 zgłoś się"? Ostatnie pytanie to kultowy tekst/TVP
Serial "07 zgłoś się" to jedna z tych produkcji, którą widzowie oglądają z zapartym tchem nawet, gdy kolejny raz ten serial emitowany jest w telewizji. Porucznik Borewicz to postać kultowa nie tylko ze względu na aparycję, ale też zadziorność i cięte riposty, których mu nie brakowało. W tym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę na temat szczegółów z serialu.
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Źródło dziennik.pl
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