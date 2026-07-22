QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Pamiętasz szczegóły serialu "07 zgłoś się"? Ostatnie pytanie to kultowy tekst

QUIZ serialowy. "07 zgłoś się". Pamiętasz szczegóły serialu "07 zgłoś się"? Ostatnie pytanie to kultowy tekst / TVP

Serial "07 zgłoś się" to jedna z tych produkcji, którą widzowie oglądają z zapartym tchem nawet, gdy kolejny raz ten serial emitowany jest w telewizji. Porucznik Borewicz to postać kultowa nie tylko ze względu na aparycję, ale też zadziorność i cięte riposty, których mu nie brakowało. W tym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę na temat szczegółów z serialu.

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