"Dziewczyny, droga pani...". QUIZ serialowy. Kobiety w "07 zgłoś się". Będziesz jak Borewicz? Trafisz 12/12?

"Dziewczyny, droga pani...". QUIZ serialowy. Kobiety w "07 zgłoś się". Będziesz jak Borewicz? Trafisz 12/12? / Media

Serial "07 zgłoś się" mimo upływu lat wciąż cieszy się ogromną popularnością. Fani produkcji doskonale znają każdy odcinek, wiedzą, kto co powiedział. Oprócz samego porucznika Borewicza, w którego wcielał się Bronisław Cieślak ważnymi postaciami były w tej produkcji kobiety. Pamiętasz, kto grał Lidię Dorecką i z którą znaną aktorką flirtował główny bohater? Sprawdź się w naszym quizie i zdobądź komplet punktów.

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