Dziennik Gazeta Prawana logo

Polski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
"Profilerka"
"Profilerka"/Materiały prasowe
Telewizja Polska poinformowała, że w sierpniu ruszą zdjęcia do trzeciego sezonu popularnego serialu kryminalnego "Profilerka". W rolach głównych ponownie zobaczymy Wiktorię Gorodeckaję i Michała Czerneckiego, ale do obsady dołączyły także nowe gwiazdy. Kiedy nastąpi premiera nowego sezonu kryminalnego hitu TVP?

Trzeci sezon serialu "Profilerka" trafi na antenę TVP wiosną 2027 roku.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Nowy sezon "Profilerki" ma liczyć 13 odcinków. Za kamera ponownie stanął Tomasz Szafrański ("Leśniczówka", "Receptura", "Brzydula"). Scenariusz napisała Grażyna Molska ("Wygrany", "Bezmiar sprawiedliwości"). Za zdjęcia odpowiada Tomasz Wójcik ("Królowie", "Ja jestem Niepokalane Poczęcia", "Korona królów"), a za scenografię – Agnieszka Kaczyńska ("Ranczo", "Ojciec Mateusz", "Chichot losu").

Kto wystąpi w trzecim sezonie?

Gwiazdami produkcji ponownie będą litewsko-polska aktorka Wiktoria Gorodeckaja ("Biała odwaga", "Minghun", "Napad") i Michał Czernecki ("Porządny człowiek", "Skrzyżowanie", "Odwilż"). Do swoich ról powrócą także Mateusz Banasiuk ("Czerwone maki", "Dziewczyna influencera", "Różyczka 2"), Jędrzej Hycnar ("Napad", "Matylda", "Dziewczyna i kosmonauta"), Aleksandra Justa ("Królowie", "Ukryta sieć", "Zachowaj spokój") i Ewa Telega ("Pati", "Miłość na pierwszą stronę", "Bejbis").

Do obsady w drugim sezonie dołączyli Przemysław Bluszcz ("Krew z krwi", "Putin", "Misie"), Marcin Czarnik ("Biała odwaga", "Napad", "Sortownia"), Robert Czebotar ("Skrzyżowanie", "Powstanie 1863", "Kos"), Mirosław Haniszewski ("Krew z krwi", "Tylko jedno spojrzenie", "Krucjata"), Anna Karczmarczyk ("Zdrada", "Prosta sprawa", "Mój dług"), Magdalena Lamparska ("Śleboda", "Jak pokochałam gangstera", "365 dni"), Eliza Rycembel ("Przesmyk", "Morderczynie", "Boże Ciało"), Józef Pawłowski ("Śleboda", "Tylko jedno spojrzenie", "Archiwista"), Przemysław Sadowski ("Receptura", "Echo serca", "365 dni") i Marta Ścisłowicz ("Przepiękne!", "Skazana", "Warszawianka").

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

"Nowe odcinki przeniosą widzów (...) do miejsc skrywających zagadki z czasów II wojny światowej" – informuje TVP. Zdjęcia będą realizowane m.in. w Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

W drugim sezonie Julia Wigier (Wiktoria Gorodeckaja) wróciła do Gdyni – swojego rodzinnego miasta, w którym jako dziecko była świadkiem tragicznej śmierci matki. Teraz, po latach, profilerka postanawia ostatecznie rozwikłać zagadkę tego morderstwa. Jej dochodzenie ujawnia nowe, niepokojące fakty – okazuje się, że Kalina Barska była obiektem zainteresowania SB. Czy funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa mieli związek z jej zabójstwem?

Tymczasem Olgierd Woliński (Jędrzej Hycnar), niebezpieczny zabójca, który wcześniej został ujęty przez policję, ucieka ze szpitala w Augustowie i znika bez śladu. Po dziewięciu miesiącach intensywnych poszukiwań śledczy wciąż nie mogą go odnaleźć. W Komendzie Stołecznej powstaje specjalny zespół, którego zadaniem jest schwytanie przestępcy. Na jego czele staje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki), który powraca z Augustowa, by raz na zawsze zakończyć tę sprawę. Czy razem z Julią uda mu się dopaść Wolińskiego, zanim ten znów uderzy?

O czym był pierwszy sezon?

W pierwszym sezonie poznaliśmy tytułową bohaterkę, Julię Wigier (Wiktoria Gorodeckaja), w momencie, gdy miała ona na swoim koncie wiele rozwiązanych głośnych i skomplikowanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Julia jest typem pracoholiczki, oddanej pracy bez reszty, nawet kosztem rodziny. Razem z synem wybiera się na dawno planowany urlop u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. Wypoczynek nie zapowiada się jednak spokojnie.

W tym czasie w leśniczówce pod Augustowem dochodzi do makabrycznej zbrodni – zostaje zamordowana cała rodzina, w tym kilkuletni chłopiec.

Śledztwem kieruje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki) karnie przeniesiony ze stolicy do Augustowa. Komisarz parę lat wcześniej pracował razem z Wigier przy sprawie seryjnego mordercy w Warszawie. Zdaje sobie sprawę, że dysponując niedoświadczonym zespołem, który dotąd nie miał do czynienia z tak trudnym śledztwem, będzie potrzebował wsparcia. Nadzieja postanawia zaprosić Julię do współpracy. Ma szczęście, bo okazuje się, że profilerka jest na miejscu i mimo urlopu, zgadza się pomóc.

Kiedy udaje się wreszcie rozwikłać zbrodnię z leśniczówki i wszyscy oddychają z ulgą, pojawiają się nowe ofiary. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że w spokojnej dotychczas okolicy zaczął właśnie swoje "polowanie" wyrafinowany i przebiegły seryjny morderca. Na miasto i okolice pada strach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnytvptrzeci sezonProfilerka
Powiązane
"Skradzione dzieci"
Ta historia wstrząsnęła Europą. Polski film porusza widzów na całym świecie
"Morfeusz"
Polski serial gangsterski budzi mieszane odczucia. Już ostatni odcinek
"Niestworzeni do pracy"
Ten serial szturmem wdarł się na sam szczyt. Już finałowy odcinek hitu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji »
Zobacz
|
Lexus LBX
Co drugi klient kupuje tego crossovera. Spalanie 4,4 l/100 km, a cena?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Wiśniewski, Mandaryna
Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Oto szczegóły
Fiat Pandina
Ma gwarancję na 8 lat i kosztuje 54 900 zł. Najtańsze nowe auto jest z Europy
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj