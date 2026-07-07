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Ta historia wstrząsnęła Europą. Polski film porusza widzów na całym świecie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Skradzione dzieci"
"Skradzione dzieci"/Materiały prasowe
W 2024 roku świat obiegła historia bliźniaczek z Gruzji – Amy oraz Ano, które zostały rozdzielone tuż po narodzinach i po 19 latach odnalazły się przypadkiem, dzięki mediom społecznościowym. O historii, która wstrząsnęła całą Europą, powstał polski film "Skradzione dzieci", który trafił do streamingu już tydzień po premierze kinowej. Dzieło robi furorę na całym świecie.

Film "Skradzione dzieci" zadebiutował na platformie HBO Max 12 grudnia 2025 roku, po tym, jak raptem tydzień wcześniej – 5 grudnia – miał swoją premierę podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS.

Zachwyt świata

Podczas wiosennej edycji Montreal Independent Film Festival w Kanadzie film otrzymał nagrodę Best Human Rights, przyznawaną produkcjom podejmującym najważniejsze tematy związane z prawami człowieka. Festiwal prezentuje najciekawsze niezależne filmy z całego świata, promując kino zaangażowane społecznie i odważne narracje.

Kolejny sukces przyniosła tegoroczna edycja US International Awards – prestiżowego międzynarodowego konkursu wyróżniający najlepsze filmy korporacyjne, dokumentalne i branded content. "Skradzione dzieci" zdobyły tam Grand Award, najwyższe wyróżnienie w kategorii Documentaries & Reports. Produkcja otrzymała również Gold Award w kategorii Social Issues oraz wyróżnienie za Best Use of Emotion, potwierdzając, że dokument nie tylko podejmuje ważny społecznie temat, ale także porusza widzów na całym świecie.

O czym jest film?

Dokument "Skradzione dzieci" opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze. Jej śledztwo dziennikarskie ujawniło mroczny proceder handlu noworodkami w Gruzji na niewyobrażalną skalę. Od czasów sowieckich co najmniej 100 tysięcy dzieci zostało nielegalnie sprzedanych i okradzionych z tożsamości, a to wszystko w kraju, który liczy jedynie 3,5 mln mieszkańców.

W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami. Od lat pięćdziesiątych XX wieku, w szpitalach, na oddziałach położniczych, biologicznym matkom wmawiano, że ich dzieci zmarły tuż po urodzeniu, podczas gdy przekazywano je rodzicom adopcyjnym. Ci wierzyli, że otaczają opieką porzucone niemowlęta, a płacą wyłącznie za przyspieszenie formalności. Oryginalne dokumenty niszczono, wszystkie ślady i dowody były przez lata tuszowane.

Dziś tysiące kobiet w całej Gruzji wykonuje testy DNA, rozpaczliwie szukając swoich zaginionych dzieci. Spotkanie Amy i Ano stało się punktem zwrotnym – symbolem nadziei na odzyskanie najbliższych.

Film śledzi losy bohaterów walczących o sprawiedliwość i prawdę w obliczu jednej z najbardziej poruszających historii współczesnej Europy.

Kto stoi za filmem?

Autorkami scenariusza filmu są Martyna Wojciechowska oraz Jowita Baraniecka, które czuwały nad produkcją również od strony reżyserskiej. Za zdjęcia odpowiada Olgierd Michalak, Robert Halastra, Jan Klima, Marcin Rostkowski, za montaż – Elżbieta Karnacewicz. Producentką jest Ewa Marcinowska, a ze strony HBO Max – Magda Szczawińska, kierowniczką produkcji natomiast – Anna Jacykiewicz.

WATCH DOCS

Festiwal WATCH DOCS prezentuje odważne, artystyczne kino dokumentalne, które łączy fascynację sztuką filmową ze społecznym zaangażowaniem. Jego 25. odsłona odbyła się w dniach 5-14 grudnia 2025 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmHBO MAXfilm dokumentalnySkradzione dzieci
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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