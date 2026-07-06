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Ten kryminał zaszokował świat. Okrzyknięto go najlepszym serialem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Irreversible"
"Irreversible"/Viaplay
W polskim streamingu można oglądać kolejne odcinki szokującego serialu kryminalnego "Irreversible", który po premierze w Portugalii zdobył nagrody i nominacje w plebiscytach takich jak m.in. Golden Globes Portugal 2025, Sophia Awards 2025 (portugalskie Oscary) czy Autores Awards 2025. Gdzie można oglądać odcinkowy thriller?

Trzeci i czwarty odcinek serialu "Irreversible" pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale dziś, w poniedziałek, 6 lipca, a ostatnie dwa odcinki zostaną udostępniane za tydzień, 13 lipca. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "Irreversible" zabiera widzów do nadmorskiego miasteczka w Portugalii, gdzie mieszka nastoletnia Luise, prześladowana przez rówieśników ze szkoły. Dziewczyna próbuje ignorować zaczepki i ufa jedynie swojej najlepszej przyjaciółce, Sarze, która wdaje się nawet w bójkę, by ją bronić. Niedługo po tym zdarzeniu ciało Luise zostaje odnalezione na plaży, a jej bliscy pogrążają się w żałobie. Najmocniej stratę przeżywa jednak Sara, która spędzała z Luise każdą wolną chwilę. Nie może pogodzić się z tragedią i mierzy się z poważnym kryzysem psychicznym.

Śledztwo prowadzi inspektor Pedro Sousa, który prosi o pomoc doświadczoną psycholożkę Júlię Mendes. Kobieta przed laty sama straciła córkę, a z niektórymi świadkami wiążą ją prywatne relacje. Mimo wątpliwości decyduje się pomóc zaprzyjaźnionemu policjantowi. Dochodzeniowcy trafiają na kolejne przeszkody, uczniowie szkoły milczą, a Júlia musi zmierzyć się z demonami z własnej przeszłości i z ludźmi, którym dotąd ufała. Równolegle rozwija się historia młodej matki, której opieka społeczna odebrała dziecko z powodu jej skomplikowanej przeszłości.

Przejmujący dramat kryminalny

"Irreversible" jest według dystrybutora "przejmującym dramatem kryminalnym, w którym snuta przez twórców mroczna intryga skłania również do refleksji nad rodzicielstwem, krzywdą i poszukiwaniem sprawiedliwości, wyglądającej nieco inaczej z każdej perspektywy. To opowieść o zatroskanych matkach, granicach miłości, stracie, a także sytuacjach, których nie sposób odwrócić. Tutaj każdy ma coś do ukrycia. W końcu trzeba jednak postawić pytanie, czy miłość jest w stanie usprawiedliwić wszystko. Odpowiedź jest jednak bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać". Jak mówi jeden z bohaterów serialu: "To nie koszmar, to rzeczywistość".

Najlepszy serial roku

Sześcioodcinkowy dramat kryminalny "Irreversible" znalazł się w gronie dziesięciu najbardziej wyczekiwanych seriali wyłonionych przez MIPDrama 2024. Zdobył nagrodę dla najlepszego serialu fabularnego i nominację dla najlepszej aktorki (Margarida Vila-Nova) w plebiscycie Golden Globes Portugal 2025, nagrodę dla najlepszej krajowej produkcji fabularnej roku NiT Public Vote 2025, nominację za najlepszy scenariusz podczas Autores Awards 2025 i był nominowany w kategorii najlepszego serialu w ramach Nagrody Filmowej Akademii Sophia 2025.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i scenarzystą serialu "Irreversible" jest jeden z najbardziej cenionych portugalskich twórców filmowych Bruno Gascon ("Shadow", "Towar"), a produkcją zajęła się Joana Domingues ("Shadow", "Towar").

W rolę Júlii Mendes wciela się Margarida Vila-Nova ("Letters from War"), a w roli Pedra Sousy zobaczymy Rafaela Moraisa ("Glória").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyviaplaythrillernowe odcinki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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