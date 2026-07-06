Kultowy serial kryminalny wraca na wakacje. Telewizja pokaże wszystkie siedem sezonów

Przez dwa letnie miesiące w ramach cyklu "Mentalista – Letnie Przejęcie" na antenę kanału 13 Ulica powróci wszystkie siedem sezonów kultowego serialu śledzącego losy charyzmatycznego konsultanta, który dzięki niezwykłej spostrzegawczości pomaga rozwiązywać najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne.

Emisja w dni powszednie od godz. 18:20 (po cztery odcinki) od dziś, poniedziałku, 6 lipca.

O czym jest serial?

Patrick Jane (Simon Baker), były medium, pracuje jako specjalny konsultant Kalifornijskiego Biura Śledczego. Patrick wykorzystuje doświadczenie zdobyte w poprzednim zawodzie i pomaga rozwiązywać sprawy morderstw, ale jego głównym celem jest schwytanie seryjnego zabójcy, Czerwonego Johna, odpowiedzialnego za śmierć jego żony i córki. Choć Jane nie posiada prawdziwych zdolności parapsychicznych, doskonale potrafi czytać ludzi i tworzyć trafne profile psychologiczne, które pomagają w prowadzonych śledztwach.

Uwielbiany przez widzów na całym świecie serial oryginalnie był emitowany w latach 2008-2015; w sumie powstało 151 odcinków.

Kto występuje w serialu?

W rolę Patricka Jane'a alias Mentalisty wciela się Simon Baker ("Chciwość", "Diabeł ubiera się u Prady", "Ziemia żywych trupów"), a partnerują mu Robin Tunney ("Szkoła czarownic", "Granice wytrzymałości", "I stanie się koniec") jako Teresa Lisbon oraz Tim Kang ("John Rambo", "Dwa tygodnie na miłość", "Życie, którego nie było") jako Kimball Cho – tych troje aktorów wystąpiło we wszystkich odcinkach serialu.

W pozostałych rolach na przestrzeni siedmiu sezonów pojawiają się Owain Yeoman ("Matlock", "Tropiciel", "Bosch: Dziedzictwo"), Amanda Righetti ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Piątek 13.", "Życie na fali"), John Troy Donovan ("Agenci NCIS", "Zaczarowana", "Zaklinacz dusz"), Rockmond Dunbar ("Kiss Kiss Bang Bang", "Ostatnia kropla", "Synowie anarchii"), Joe Adler ("LA w garniturach", "Współczesna rodzina", "Więzień labiryntu"), Michael Gaston ("Pierwszy reformowany", "Pozostawieni", "Człowiek z Wysokiego Zamku"), Aunjanue Ellis-Taylor ("Król Richard: Zwycięska rodzina", "Siła i honor", "Ray"), Gregory Itzin ("24 godziny", "Prawo zemsty", "Wiem, kto mnie zabił"), Emily Swallow ("The Mandalorian", "Nie z tego świata", "S.W.A.T.: jednostka specjalna") i Pruitt Taylor Vince ("Tożsamość", "Constantine", "Superman").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i głównym scenarzystą serialu jest Bruno Heller ("Rzym", "Gotham", "Pennyworth").