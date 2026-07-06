Kultowy serial szpiegowski w nowej wersji. Krytycy: Drugi sezon lepszy

Piąty odcinek drugiego sezonu serialu "Agencja" trafił dziś, 6 lipca 2026 roku, na platformę SkyShowtime. Kolejne z dziesięciu odcinków będą pojawiały się w serwisie co tydzień.

Drugi sezon jeszcze lepszy

Drugi sezon "Agencji" został nad wyraz entuzjastycznie przyjęty przez krytyków. Pierwszy sezon oceniało pozytywnie na portalu Rotten Tomatoes jedynie 66 proc. recenzentów, podczas gdy nowa odsłona hitu zebrała aż 89 proc. pozytywnych recenzji.

Kto stoi za serialem "Agencja"?

Serial "Agencja", którego producentem wykonawczym jest George Clooney, oparty jest na popularnym francuskim odpowiedniku "Biuro szpiegów".

Scenarzystami serialu i również producentami wykonawczymi są Jez i John-Henry Butterworth. Producentem wykonawczym oraz reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Joe Wright ("Pokusa"). Grono producentów wykonawczych uzupełnia grający główną rolę Michael Fassbender.

Fassbenderowi na ekranie towarzyszą nominowany ostatnio do Oscara Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith i Richard Gere, a znaczące role odgrywają także Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leo i Reza Brojerdi oraz Richard Gere.

Gościnnie w serialu pojawiają się Hugh Bonneville ("Downtown Abbey") i Dominic West ("The Crown"). W pozostałych rolach występują m.in. Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu i Tom Vaughan-Lawlor.

O czym jest serial "Agencja"?

Serial opowiada historię Martiana (Michael Fassbender), tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy na horyzoncie znowu pojawia się dawna miłość, którą opuścił, romans rozpala się na nowo. Jego kariera, prawdziwa tożsamość i misja są sprzeczne z tym uczuciem, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa.

O czym jest drugi sezon "Agencji"?

Drugi sezon przedstawia losy Martiana (Michael Fassbender), agenta CIA, żyjącego pod podwójną przykrywką. Jego ukochana, Samia (Jodie Turner-Smith), jest więźniarką polityczną w Sudanie. Martian nie cofnie się przed niczym, by ją uratować – nawet jeśli będzie to oznaczać zdradę. Jedynym wyjściem jest jeszcze głębsze uwikłanie się w niebezpieczną grę. Aby uratować miłość, życie i swoją misję, Martian musi postawić wszystko na jedną kartę.

O czym jest "Biuro szpiegów"?

W "Biurze szpiegów", które doczekało się pięciu sezonów emitowanych w latach 2015-2020, oficer francuskiego wywiadu (Mathieu Kassovitz) wracał do domu po sześciu latach spędzonych na misji w Syrii. Jako uczestnik tajnej misji pracował nie tylko pod fałszywym nazwiskiem, ale przyjął całkowicie inną tożsamość i udawał kogoś, kim nie jest. Powrót do Francji przyniósł kolejne wyzwania. Niełatwo odpowiedzieć na pytanie, kim się jest naprawdę. Niełatwo zrezygnować z pracy w wywiadzie i zostawić bez pomocy przyjaciela, który zaginął w Algierii. Niełatwo przestawić się wyłącznie na szkolenie młodej, pięknej dziewczyny…

Wszystkie pięć sezonów "Biura szpiegów" również są dostępne w serwisie SkyShowtime.