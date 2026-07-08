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Nieprzewidywalny film podbija serca widzów. "Matthew McConaughey w swojej najlepszej roli"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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Matthew McConaughey w filmie "Wszyscy moi wrogowie"
Matthew McConaughey w filmie "Wszyscy moi wrogowie"/Materiały prasowe
Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego amerykańskiego thrillera "Wszyscy moi wrogowie" ("The Rivals of Amziah King"), w którym występują zdobywca Oscara Matthew McConaughey i nominowany do Złotego Globu Kurt Russell. Nieprzewidywalna historia zdążyła już podbić serca widzów i krytyków na międzynarodowych festiwalach. Kiedy trafi do polskich kin?

Film "Wszyscy moi wrogowie" ("The Rivals of Amziah King") pojawi się w polskich kinach już 14 sierpnia.

Kto stoi za filmem?

"Wszyscy moi wrogowie" to film wyprodukowany przez twórców "Pewnego razu... w Hollywood" oraz "Snów o pociągach", opowieść o ludziach z peryferii, którzy próbują zbudować coś trwałego w świecie rządzonym przez chaos. Za kamerą stanął Andrew Patterson ("Bezmiar nocy"), który udowadnia, że potrafi łączyć kameralną historię – napisaną zresztą przez siebie samego – z napięciem i wyjątkowym klimatem.

Kto występuje w filmie?

Pierwsze skrzypce gra uwielbiany Matthew McConaughey ("Interstellar", "Detektyw", "Witaj w klubie", "Wilk z Wall Street"), a towarzyszą mu Angelina LookingGlass ("Szepty mroku"), Kurt Russell ("Coś", "Nienawistna ósemka", "Pewnego razu… w Hollywood"), Cole Sprouse ("Riverdale", "Trzy kroki od siebie", "Supertata"), Tony Revolori ("Grand Budapest Hotel", "Dorastanie dla początkujących", "Spider-Man: Bez drogi do domu") oraz Rob Morgan ("Stranger Things", "Mudbound", "Nie patrz w górę").

O czym jest film?

Na uboczu prowincjonalnej Ameryki żyje charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca (Matthew McConaughey), który przewodzi nietuzinkowej społeczności. Gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka, mężczyzna dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie prawdziwego rodzinnego biznesu. Ich wspólna przyszłość szybko jednak staje pod znakiem zapytania – konkurenci zrobią wszystko, by zniszczyć to, co było budowane przez lata. W świecie, gdzie granica między dobrem a złem jest niejasna, a lojalność ma swoją cenę, nowo odbudowana rodzina będzie musiała zawalczyć nie tylko o przetrwanie, ale i o siebie nawzajem.

Świetne recenzje

Film zachwycił międzynarodowych widzów i krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes aż 97 proc. recenzji jest pozytywnych.

Brian Tallerico z RobertEbert.com określił dzieło mianem "fenomenu".

"Matthew McConaughey w swojej najlepszej roli" – zawyrokował Nate Richards z Collidera.

"Film, który uchwycił rzadko spotykane uczucie: absolutną radość" – spostrzegł Matt Negla z NBP.

"Inny niż wszystko, co do tej pory widzieliście" – ocenił Owen Gleiberman z Variety.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillernowy filmMatthew McConaugheyKurt Russell
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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