Ten film zachwycił świat. "Bezkompromisowy głos pokolenia Z"

Film "Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" jest już dostępny w serwisie HBO Max.
Wielowymiarowy portret artysty
Nowy dokument HBO Original przedstawia wnikliwe i bezkompromisowe spojrzenie na życie i twórczość jednego z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystów na Węgrzech.
Bohaterem filmu jest Pogány Induló – raper, którego nazwisko zna niemal każdy węgierski nastolatek. Swoją karierę zaczynał jako dziecięcy twórca na YouTube, by w wieku zaledwie 20 lat stać się gwiazdą hip-hopu wyprzedającą koncerty na stadionach.
"Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" nie jest jednak klasyczną historią sukcesu. To szczery i wielowymiarowy portret młodego artysty, ukazujący zarówno blaski błyskawicznej kariery, jak i jej ciemną stronę.
Bezkompromisowy głos pokolenia Z
Kamera przez kilka lat towarzyszyła bohaterowi, podążając za nim między sceną a życiem prywatnym, rejestrując intensywne tempo jego codzienności. Film odsłania kulisy kariery naznaczonej presją, uzależnieniami i momentami załamania, jednocześnie pokazując proces dojrzewania i poszukiwania własnej tożsamości. Z czasem Pogány Induló – postrzegany jako bezkompromisowy głos pokolenia Z – zaczyna funkcjonować także jako postać o wyraźnym znaczeniu społecznym i politycznym.
Opowieść o cenie sukcesu
"Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" to nie tylko opowieść o muzyce, ale przede wszystkim o cenie sukcesu, granicach wolności i odpowiedzialności, jaka spada na barki młodego artysty w świecie zdominowanym przez oczekiwania i presję.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.