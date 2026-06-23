Ten film zachwycił świat. "Bezkompromisowy głos pokolenia Z"

Film "Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" jest już dostępny w serwisie HBO Max.

Wielowymiarowy portret artysty

Nowy dokument HBO Original przedstawia wnikliwe i bezkompromisowe spojrzenie na życie i twórczość jednego z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystów na Węgrzech.

Bohaterem filmu jest Pogány Induló – raper, którego nazwisko zna niemal każdy węgierski nastolatek. Swoją karierę zaczynał jako dziecięcy twórca na YouTube, by w wieku zaledwie 20 lat stać się gwiazdą hip-hopu wyprzedającą koncerty na stadionach.

"Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" nie jest jednak klasyczną historią sukcesu. To szczery i wielowymiarowy portret młodego artysty, ukazujący zarówno blaski błyskawicznej kariery, jak i jej ciemną stronę.

Bezkompromisowy głos pokolenia Z

Kamera przez kilka lat towarzyszyła bohaterowi, podążając za nim między sceną a życiem prywatnym, rejestrując intensywne tempo jego codzienności. Film odsłania kulisy kariery naznaczonej presją, uzależnieniami i momentami załamania, jednocześnie pokazując proces dojrzewania i poszukiwania własnej tożsamości. Z czasem Pogány Induló – postrzegany jako bezkompromisowy głos pokolenia Z – zaczyna funkcjonować także jako postać o wyraźnym znaczeniu społecznym i politycznym.

Opowieść o cenie sukcesu

"Przeznaczenie: Historia Pogány Induló" to nie tylko opowieść o muzyce, ale przede wszystkim o cenie sukcesu, granicach wolności i odpowiedzialności, jaka spada na barki młodego artysty w świecie zdominowanym przez oczekiwania i presję.