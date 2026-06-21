Katolicki film budzi ogromne zainteresowanie. "Takiej polskiej produkcji jeszcze nie było"

Film "Mistyczka" trafi do polskich kin 11 września.

Bezprecedensowa polska produkcja

Już sam zwiastun wywołał ogromne zainteresowanie. I nie ma co dziwić, bowiem choć Alicja Lenczewska przez większość życia pozostawała osobą anonimową, po publikacji jej dzienników zaczęły sięgać po nie tysiące czytelników. Dla jednych były świadectwem głębokiej przemiany wewnętrznej, dla innych fascynującym zapisem doświadczeń człowieka poszukującego sensu, miłości i odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania.

Twórcy filmu podkreślają jednak, że "Mistyczka" nie jest klasyczną opowieścią religijną. To przede wszystkim historia kobiety, która w wieku 51 lat musiała na nowo zdefiniować własne życie.

Takiej polskiej produkcji jeszcze nie było! To pełnometrażowa, fabularna historia o poszukiwaniu szczęścia i miłości, w której człowiek spotyka się z głębią mistyki. Mówi się, że zapiski Alicji to taka świecka wersja dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Z jednej strony znajdziemy w nim wiele pragmatycznych rozwiązań do zastosowania w codzienności a z drugiej wyczytamy wiele ostrzeżeń i dramatycznych wizji, ponieważ sama Alicja była nazywana prorokiem apokalipsy. Dlatego cieszę się, że już we wrześniu będziemy mogli pokazać tę poruszającą historię na wielkim ekranie w tak doborowej obsadzie aktorskiej! – mówi Jan Sobierajski, reżyser i producent filmu.

Największe wyzwanie dla twórców filmu

Lenczewska przeżyła przełomowy moment podczas rekolekcji w Gostyniu. Według jej relacji doświadczenie to całkowicie odmieniło jej sposób postrzegania świata. Przez kolejne 23 lata prowadziła szczegółowe notatki, które po jej śmierci zostały poddane analizie przez komisję teologiczną archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, a następnie opublikowane.

Dla twórców największym wyzwaniem było przełożenie intymnego świata przeżyć bohaterki na język kina. Zamiast skupiać się wyłącznie na religijnym wymiarze historii, postawili na emocje, relacje i proces przemiany człowieka.

Produkcja tego filmu to dla nas niezwykła, duchowa podróż oraz ogromne wyzwanie realizacyjne. Dotykanie rzeczywistości mistycznej na ekranie wymaga niezwykłej delikatności i artystycznego wyczucia. Zależało nam na pokazaniu realnego, bolesnego i zarazem pięknego procesu przemiany wewnętrznej – drogi, w której każdy z nas może się przejrzeć. Kluczowe było pokazanie samej sylwetki Alicji – kobiety z krwi i kości, z jej ranami, trudną przeszłością i wielką, życiową metanoią. Kiedy widz pozna specyfikę jej osobowości oraz przestrzeń ludzkich zmagań, z którymi się mierzyła, słowa Jezusa stają się intymnym, uzdrawiającym dialogiem, który można odnieść bezpośrednio do własnego życia – wyznaje producent Andrzej Kocuba.

Szczególne zainteresowanie wokół Alicji Lenczewskiej budzi fakt, że jej rozpoznawalność przyszła dopiero po śmierci. Kobieta, która za życia nie zabiegała o uwagę mediów ani popularność, stała się bohaterką książek, spotkań i debat poświęconych współczesnej duchowości. Dziś jej historia trafia również na ekran kinowy.

Zaskakujące oblicze Doroty Choteckiej-Pazury

W rolę Alicji wciela się Dorota Chotecka-Pazura, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek filmowych i telewizyjnych. Znana widzom przede wszystkim z ról komediowych i serialowych, tym razem pokazuje zupełnie inne aktorskie oblicze. "Mistyczka" jest dla niej rolą opartą nie na spektakularnych wydarzeniach, lecz na emocjach, ciszy i wewnętrznym świecie bohaterki.

Obok Doroty Choteckiej-Pazury na ekranie pojawią się m.in. Sławomir Orzechowski, Marcin Kwaśny, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz, Rafał Szałajko i Radosław Pazura. W realizacji filmu uczestniczyło ponad 50 aktorów oraz kilkuset statystów.

Projekt został częściowo sfinansowany dzięki kampanii crowdfundingowej, którą wsparło blisko 6000 darczyńców. Scenariusz konsultowano z osobami z najbliższego otoczenia Alicji Lenczewskiej, w tym z jej bratową Dorotą Lenczewską, obecną podczas zdjęć.