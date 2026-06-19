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Ulubieńcy widzów wrócili w nowym serialu. Zwrot akcji, "szczęka opada"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Ranczo Duttonów"
"Ranczo Duttonów"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana polska premiera szóstego odcinka nowego serialu z kultowego uniwersum "Yellowstone". Tym razem jest to "Ranczo Duttonów" ("Dutton Ranch"), w którym ulubieńcy publiczności Cole Hauser i Kelly Reilly ponownie wcielają się w Ripa Wheelera i Beth Dutton. Gdzie można oglądać najnowszy spin-off westernowej serii, który od razu po premierze wskoczył na 1. miejsce hitów platformy?

Szósty odcinek serialu "Ranczo Duttonów" pojawił się dziś, 19 czerwca, na platformie SkyShowtime, a kolejne z dziewięciu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Hit numer jeden

Serial od razu został hitem numer jeden platformy SkyShowtime i eksperci przewidują, że utrzyma się na 1. miejscu przez cały sezon.

W szóstym odcinku następuje zwrot akcji, po którym dosłownie "szczęka opada" – ekscytują się fani w sieci.

O czym jest serial?

"Ranczo Duttonów" opowiada o losach Beth i Ripa próbujących zbudować wspólną przyszłość w Teksasie. Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, para zderza się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Ranczo Duttonów" oprócz Kelly Reilly i Cole'a Hausera występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

Kto stoi za serialem?

Serial "Ranczo Duttonów" został wyprodukowany przez Paramount Television Studios i 101 Studio. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan, który oparł ją on na postaciach stworzonych przez Taylora Sheridana i Johna Linsona. W produkcję zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki sezonu, w tym premierowy i finałowy. Reżyserami tego sezonu byli również Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" i "Madison". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a także spin-off "Marshals: historia z Yellowstone".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialKelly ReillyCole Hauser
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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