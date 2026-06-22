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Megahit streamingu. Kultowy serial z przedostatnim odcinkiem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Stamtąd"
"Stamtąd"/Materiały prasowe
Szokujący finał trzeciego sezonu serialowego megahitu "Stamtąd" rozbudził apetyty na więcej. Co istotne, ostatnia odsłona zebrała jeszcze lepsze opinie niż wysoko oceniane dwa wcześniejsze sezony. Pozytywnie sezon trzeci oceniło aż 100 proc. krytyków. Jednak pozytywna nie była dla fanów wieść, że premiera sezonu czwartego została znacznie opóźniona. Ale wreszcie nastąpiła. I sezon czwarty robi prawdziwą furorę – znów 100 proc. recenzji jest pozytywnych. Przed nami wyczekiwany odcinek dziewiąty...

Dziewiąty odcinek czwartego sezonu serialu "Stamtąd" ("From") pojawił się w polskim serwisie HBO Max zgodnie z harmonogramem, dziś, w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku.

Powrót po przerwie

Fanom, którzy mogli być zdezorientowani w sprawie harmonogramu odcinków, należy się krótkie wyjaśnienie. Otóż szósty odcinek polscy widzowie obejrzeli z tygodniowym opóźnieniem, czyli dopiero 1 czerwca. Wszystko przez przypadający 25 maja Memorial Day, czyli amerykański Dzień Pamięci. To amerykańskie święto państwowe obchodzone w ostatni poniedziałek maja. Upamiętnia obywateli USA, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej.

Ostatni z dziesięciu odcinków trafi na platformę za tydzień.

Natychmiastowy hit

Już po pierwszym odcinku serial zameldował się na samym szczycie zestawienia najchętniej oglądanych seriali na platformie HBO Max. Co więcej, czwarty sezon, podobnie jak trzeci, ocenia pozytywnie 100 proc. krytyków, co oznacza, że o spadku poziomu nie ma mowy. Fabuła serialu nie przestaje zadziwiać.

Opóźniony sezon 4.

Serial grozy "Stamtąd" zadebiutował w HBO Max w lutym 2022 roku i dość niespodziewanie okazał się wielkim hitem. Drugi sezon horroru był już gorąco wyczekiwany – i fani musieli na niego czekać rok z hakiem, do kwietnia 2023 roku. Na sezon trzeci hitu, który zdążył już obrosnąć kultem, czekali już blisko półtora roku, do września 2024, ale wciąż był to następny rok kalendarzowy.

Podobnie miało być z sezonem czwartym, który dostał  zielone światło już w 2024 roku i miał mieć premierę w roku 2025. Niestety, okazało się, że prace nad nową serią się przeciągają, scenariusze nowych odcinków jeszcze nie są gotowe i aktorzy wejdą na plan z opóźnieniem. Co za tym idzie, premiera czwartego sezonu serialu "Stamtąd" została zaplanowana dopiero na rok 2026.

Od lutego było już wiadomo, że serial pojawi się 19 kwietnia w USA na platformie MGM+, a nieoficjalne przecieki mówiły o tym, że Polacy zobaczą nową odsłonę "Stamtąd" tradycyjnie dzień później niż Amerykanie, czyli w tym wypadku – 20 kwietnia na HBO Max. Pod koniec marca te informacje zostały oficjalnie potwierdzone.

Co się wydarzy w 4. sezonie?

W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu, w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade'a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej?

Czwarty sezon serialu "Stamtąd" sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze.

Fenomen serialu "Stamtąd"

"Stamtąd" jest uwielbiane przez widzów na całym świecie. Miłośnicy horroru gromadzą się na forach internetowych oraz w grupach na Facebooku – polski fanklub serialu liczy tam tysiące osób.

Ale to nie wszystko, bo serial zbiera też od początku świetne recenzje. Pierwszy sezon w agregacyjnym serwisie RottenTomatoes oceniło pozytywnie aż 96 proc. krytyków. Sezon drugi zebrał niewiele niższe noty, bo 92 proc. Jednak prawdziwe zaskoczenie przyszło z sezonem trzecim, który uzyskał aż 100 proc. pozytywnych recenzji! Taki wynik trzeciej serii to nawet wśród najlepszych seriali wielka rzadkość.

O czym jest serial "Stamtąd"?

W serialu "Stamtąd" zmierzająca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

Kto stoi za serialem "Stamtąd"?

Twórcą  serialu porównywanego do dokonań Stephena Kinga jest John Griffin ("Strefa mroku").

Showrunnerem serii jest Jeff Pinkner ("Zagubieni", "Agentka o stu twarzach", "Fringe"), a jej reżyserem – Jack Bender ("Gra o tron", "Zagubieni", "The Institute").

Wśród producentów wykonawczych są John Griffin, Jeff Pinkner, Jack Bender, Harold Perrineau, Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg, Anthony Russo, Joe Russo oraz Lindsay Dunn.

Współproducentką serialu jest Adrienne Erickson.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Harold Perrineau ("Romeo i Julia", "Matrix: Reaktywacja", "Więzienie Oz"), Catalina Sandino Moreno ("Maria łaski pełna", "Zakochany Paryż", "Rok przemocy"), Eion Bailey ("Kompania braci", "Ray Donovan", "Podziemny krąg"), Hannah Cheramy ("Van Helsing", "Przeklęte dziecko"), Simon Webster ("Detektyw Murdoch", "Chucky", "Strefa skażenia"), Ricky He ("Miłość w akcji", "Poradnik łowczyni potworów", "Nieme przyzwolenie"), Elizabeth Saunders ("Całuny", "Strefa skażenia", "To"), Chloe Van Landschoot ("Carrie"), Corteon Moore ("Śledczy do pary", "Historie z dreszczykiem"), Pegah Ghafoori i Avery Konrad ("Nieme przyzwolenie", "Van Helsing", "Dochodzenie").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kultowy serialHBO MAXczwarty sezonhorror
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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