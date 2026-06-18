Nowy włoski serial akcji elektryzuje. Polacy dostali wszystkie odcinki

Wszystkie sześć odcinków serialu "Rosa Elettrica" jest dostępnych od dziś, 18 czerwca, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Niecodzienna współpraca agentki programu ochrony świadków oraz przestępcy staje się punktem wyjścia do pokazania pasjonującego pościgu, który poddaje w wątpliwość tradycyjne postrzeganie dobra i zła. Policjantka otrzymuje zadanie ochrony młodego handlarza narkotyków – szefa gangu, który zgodził się pójść na współpracę z organami ścigania. Gdy odkrywa, że jej przełożeni są w zmowie i chcą dopaść informatora, oboje zostają zmuszeni do wspólnej ucieczki przed tymi, którzy pragną jego śmierci.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Maria Chiara Giannetta ("Blanca", "Hotel Costiera", "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda") i Francesco Di Napoli ("Hey Joe", "Romulus", "Piranie"), a partnerują im Federico Tocci ("Sprawa Amandy Knox", "Pryzmat", "Jutro będzie nasze"), Pasquale Esposito ("Hotel Portofino", "Gomorra", "Branża") oraz Elena Lietti ("Zwariować ze szczęścia", "Osiem gór", "Cud. Tajemnica krwawych łez").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował Davide Marengo ("Boris", "Nocny autobus", "Craj - Domani") według scenariusza, który na podstawie powieści Giampaola Simiego ("Tajemnicze barwy Sycylii") napisała Giordana Mari ("Portobello", "Drań", "Citadel: Diana").