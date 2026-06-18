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Nowy włoski serial akcji elektryzuje. Polacy dostali wszystkie odcinki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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Maria Chiara Giannetta w serialu "Rosa Elettrica"
Maria Chiara Giannetta w serialu "Rosa Elettrica"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych opłacanych abonamentem pojawił się właśnie w całości nowy włoski seriali akcji "Rosa Elettrica", który już zdążył zachwycić południowców. Polacy dostają od razu wszystkie odcinki serialowego hitu o, nomen omen, elektryzującym tytule. Gdzie można oglądać przebojową produkcję z Italii?

Wszystkie sześć odcinków serialu "Rosa Elettrica" jest dostępnych od dziś, 18 czerwca, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Niecodzienna współpraca agentki programu ochrony świadków oraz przestępcy staje się punktem wyjścia do pokazania pasjonującego pościgu, który poddaje w wątpliwość tradycyjne postrzeganie dobra i zła. Policjantka otrzymuje zadanie ochrony młodego handlarza narkotyków – szefa gangu, który zgodził się pójść na współpracę z organami ścigania. Gdy odkrywa, że jej przełożeni są w zmowie i chcą dopaść informatora, oboje zostają zmuszeni do wspólnej ucieczki przed tymi, którzy pragną jego śmierci.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Maria Chiara Giannetta ("Blanca", "Hotel Costiera", "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda") i Francesco Di Napoli ("Hey Joe", "Romulus", "Piranie"), a partnerują im Federico Tocci ("Sprawa Amandy Knox", "Pryzmat", "Jutro będzie nasze"), Pasquale Esposito ("Hotel Portofino", "Gomorra", "Branża") oraz Elena Lietti ("Zwariować ze szczęścia", "Osiem gór", "Cud. Tajemnica krwawych łez").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował Davide Marengo ("Boris", "Nocny autobus", "Craj - Domani") według scenariusza, który na podstawie powieści Giampaola Simiego ("Tajemnicze barwy Sycylii") napisała Giordana Mari ("Portobello", "Drań", "Citadel: Diana").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimewłoski serialserial akcjiMaria Chiara Giannetta
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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