Uwielbiany polski serial wraca. Ikona telewizji dołącza do obsady

Premiera drugiego sezonu serialu "Zajazd. Będzie się działo" zaplanowana jest na sierpień na antenie Stopklatki.

Nowy polski serial

Serial "Zajazd. Będzie się działo" zadebiutował na antenie Stopklatki – naziemnego kanału rozrywkowego należącego do Grupy Kino Polska – 27 października 2025 roku. Serial był emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:55 w Stopklatce oraz w serwisie Filmbox+. Emisje powtórkowe wyświetlane były w tygodniu o godz. 17:55 oraz w niedziele od godz. 13:00. Widzowie obejrzeli w sumie 30 odcinków – i pokochali serial na tyle, że decyzja o kontynuacji nie była dla producentów trudna.

Ikona telewizji w obsadzie

Jan Wieczorkowski to jeden z najsłynniejszych aktorów w Polsce. Widzowie znają go z teatru czy kinowych hitów jak "U Pana Boga za piecem" i "Nigdy nie mów nigdy", ale przede wszystkim z seriali telewizyjnych takich jak "Klan", "Pokój 107", "Czas honoru" i "Stulecie Winnych". Tym razem zobaczą go w zupełnie innym, mroczniejszym wydaniu.

W serialu "Zajazd. Będzie się działo" aktor stworzy postać Radosława Głowackiego – nowego, bogatego mieszkańca miasteczka, który na pierwszy rzut oka wydaje się idealnym sąsiadem.

Elegancki, charyzmatyczny, światowy i przystojny – Głowacki to właściciel dużej firmy fotowoltaicznej, który szybko zdobywa zaufanie i szacunek lokalnej społeczności, deklarując chęć wspierania Podlesia. Jednak pod tą fasadą kryje się ktoś zupełnie inny: śliski i mściwy gracz, który nie zawaha się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Aktor z ponad 30-letnim doświadczeniem wielokrotnie udowadniał, że świetnie odnajduje się zarówno w rolach bohaterów budzących sympatię, jak i postaci o niejednoznacznym charakterze. Głowacki będzie jednak dla niego jednym z najbardziej wyrazistych "czarnych charakterów" w jego karierze.

Najbardziej lubię grać bohaterów nieoczywistych. Radosław Głowacki z pozoru wydaje się człowiekiem sukcesu – eleganckim, pewnym siebie i wzbudzającym zaufanie. Z czasem okazuje się jednak, że ma zupełnie inne oblicze. Taka rola daje aktorowi dużo satysfakcji i przestrzeni do budowania napięcia. Tym bardziej cieszę się, że dołączyłem do obsady i mam nadzieję, że pojawienie się mojej postaci sprawi, że drugi sezon serialu "Zajazd. Będzie się działo" będzie jeszcze bardziej emocjonujący. Do zobaczenia w sierpniu na antenie Stopklatki – mówi Jan Wieczorkowski.

Co wiemy o drugim sezonie?

Akcja serialu wciąż rozgrywa się w rodzinnym zajeździe, który stanowi centrum życia lokalnej społeczności. To tu przeplatają się historie gości, okolicznych mieszkańców i właścicieli obiektu.

W drugim sezonie nowe postaci wzbogacą fabułę i nieco namieszają w życiu głównych bohaterów. Rodzina Pietrzaków stanie przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Oprócz nowych postaci i wątków, nowy sezon wprowadzi do świata miejscowości Podlesie oraz jego mieszkańców więcej lokalnej dynamiki.

"Zajazd. Będzie się działo" to jeden z najważniejszych tytułów Stopklatki. Decyzja o kontynuacji serialu odzwierciedla naszą długofalową strategię inwestycji w oryginalne treści. Konsekwentnie rozbudowujemy bibliotekę lokalnych produkcji, które cieszą się uznaniem widzów i budują silną pozycję kanału na rynku – mówi Patrycja Gałązka-Struzik, Członkini Zarządu i Chief Operating Officer Grupy Kino Polska.

Drugi sezon serialu "Zajazd. Będzie się działo" będzie liczył 22 odcinki.

Kto stoi za serialem?

Serial produkuje firma Constantin Entertainment Polska – producentką serialu jest Aneta Kot, producentem wykonawczym – Michał Brożonowicz, a główną scenarzystką – Magdalena Kuźnik-Czwojda.

Produkcję pierwszego sezonu reżyserowali Daria Lipko i Paweł Orwat, natomiast za kamerą sezonu drugiego stanęli Paweł Orwat, Michał Węgrzyn i Antoni Gustowski.

Pierwszy taki polski serial

Ogłoszenie premiery nowej oryginalnej produkcji to zawsze wyjątkowy moment! Współpraca z Constantin Entertainment Polska – jednym z czołowych producentów w Europie – doskonale odzwierciedla nasze ambitne plany rozwoju Stopklatki. Dzięki temu serialowi jeszcze mocniej podkreślamy nowy, rozrywkowy kierunek programowy kanału i nasze zaangażowanie w tworzenie bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty, w której kluczową rolę odgrywają lokalne treści. To nasza pierwsza inicjatywa na tak dużą skalę – i dopiero początek. Będziemy konsekwentnie budować ekscytującą i różnorodną ofertę dla naszej widowni – mówił przed premierą pierwszego sezonu Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska.

O czym jest serial?

"Zajazd. Będzie się działo" zapowiadany był jako "wciągający serial paradokumentalny, który dostarczy widzom emocji, humoru i niespodziewanych zwrotów akcji".

"To pierwsza tego typu produkcja w Polsce, której akcja jest umiejscowiona w rodzinnym zajeździe. Serial stawia w centrum wydarzeń tradycyjną rodzinę, zmagającą się z problemami, z którymi wielu Polaków może się utożsamiać. Tomasz i Wioletta Pietrzakowie oraz ich wchodzące w dorosłość dzieci, Dominika i Patryk wspólnie prowadzą rodzinny zajazd. To miejsce to jednak nie tylko hotel czy restauracja - to centrum życia lokalnej społeczności. Krzyżują się tu losy jego właścicieli, gości oraz okolicznych mieszkańców, odsłaniając barwną mozaikę ludzkich historii. Podczas gdy gospodarze z pełnym zaangażowaniem prowadzą zajazd, skrywane tajemnice gości wychodzą na jaw, dawne rany się odnawiają, a nieoczekiwane uczucia rozkwitają. Huczne przyjęcia, nietypowe spotkania biznesowe, a nawet wątki kryminalne – każdy odcinek przyniesie nową historię z życia wziętą. Jedno jest pewne – tu będzie się działo!" – czytaliśmy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

Obsada serialu została skomponowana zarówno z doskonale znanych polskiej publiczności aktorów, jak i nowych talentów. W rolach głównych widzowie zobaczą Bartłomieja Nowosielskiego ("Mały Zgon", "Pitbull. Ostatni pies", "M jak Miłość"), Ewę Lorską ("48H. Zaginieni", "Barwy szczęścia"), Oliwię Drożdżyk ("Dzielnica strachu", "Pati") oraz Miłosza Błacha ("Policjantki i policjanci").

Wspieranie nowych talentów to jeden z filarów Grupy Kino Polska i kanału Stopklatka. W serialu "Zajazd. Będzie się działo!" łączymy doświadczenie znanych aktorów, takich jak Bartłomiej Nowosielski, z energią młodych twórców, którym dajemy przestrzeń do zaprezentowania swojego potencjału i udziału w ambitnych, nowatorskich projektach. Chcemy wspierać ich rozwój i kariery aktorskie – dodawał Erwan Luherne.