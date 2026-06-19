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Polski serial uznany za najlepszy w Europie. "Prawdziwy hit"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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Ignacy Liss w serialu "Proud"
Ignacy Liss w serialu "Proud"/Materiały prasowe
Nowy polski serial "Proud" z Ignacym Lissem zwyciężył w konkursie głównym podczas festiwalu Series Mania, gromadzącego twórców i widzów z całego świata. To pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu, wiec tym bardziej cieszy, że od razu zdobył Grand Prix, a ponadto nagrodę dla najlepszego aktora. Drugi odcinek serialu właśnie pojawił się w streamingu.

Drugi odcinek serialu "Proud" można oglądać w serwisie HBO Max od dziś, piątku, 19 czerwca. Nowe odcinki ośmioodcinkowej produkcji HBO Original będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca.

Czym jest Series Mania?

Series Mania to międzynarodowy festiwal poświęcony serialom telewizyjnym, odbywający się corocznie w Lille we Francji. To największe wydarzenie tego typu w Europie i ważna platforma premierowa. Polska produkcja została pokazana w konkursie głównym w kategorii International Competition.

Najlepszy serial w Europie

"Proud" z miejsca podbił serca widzów oraz jurorów, zdobywając Grand Prixgłówną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss.

Serial zachwyca również polskich krytyków. Średnia ocen na Filmwebie wynosi 7.7. "Proud" od polskiego HBO to prawdopodobnie najlepszy polski (oraz queerowy) serial obyczajowy od paru dobrych lat. Bez nadęcia, koślawych dialogów i scenariopisarskiej kalkulacji. HBO ma prawdziwy hit – spostrzega Jan Tracz.

O czym jest serial "Proud"?

Serial "Proud" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.

Kto występuje w serialu?

W głównej roli zobaczymy wspomnianego Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła", "Znachor" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska i Kamil Studnicki.

W bardzo znaczących rolach wystąpią także Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć – Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy – Zofia Komasa, a za charakteryzację – Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Serial powstał dla platformy HBO Max. Produkowany jest przez TVN WBD we współpracy z Magnolia Films. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak z ramienia Magnolia Films.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialHBO MAXLGBTignacy liss
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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