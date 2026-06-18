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Polski film doceniony na świecie. "Pokazuje problemy społeczności LGBT w Polsce"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Bad Poles"
"Bad Poles"/Materiały prasowe
Zrealizowany w Studiu Munka SFP film dokumentalny "Bad Poles" Kamili Ćwiklińskiej wrócił z Nagrodą dla Najlepszego Dokumentu z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BEAST w Portugalii. Jurorzy docenili "niezwykłą moc odkrywczej rozmowy między dwojgiem ludzi" i pokazanie "złożoności problemów, z jakimi boryka się społeczność queer i LGBTQIA+ w Polsce".

Międzynarodowa premiera filmu miała miejsce w ubiegłym roku na festiwalu kina dokumentalnego FIDBA w Argentynie. Odbywający się w Porto, poświęcony kinu Europy Środkowo-Wschodniej festiwal BEAST to kolejny przystanek na festiwalowej trasie tej produkcji Studia Munka.

O czym jest film?

Hybrydowy w treści i formie obraz opowiada o dwójce młodych aktywistów LGBTQ+, którzy w swoich akcjach społeczno-performatywnych walczą z dezinformacją, przemocą i mową nienawiści, zwłaszcza tą formalną i instytucjonalną. Ich najnowsza akcja ma miejsce podczas mszy świętej. Przeciwni wobec otaczającej ich rzeczywistości, próbują ją zmienić na swój sposób, nie zważając na konsekwencje.

Kto stoi za filmem?

Reżyserka "Bad Poles" Bad jest absolwentką wydziału reżyserii brytyjskiego Kingston University. Jako autorka zdjęć brała udział w realizacji programów BBC i British Film Institute, a jako montażystka zdobywała doświadczenie przy realizacji filmów reklamowych. W 2021 była asystentką reżysera Jamesa Wana przy hollywoodzkiej superprodukcji "Aquaman i Zaginione Królestwo".

Swój dokumentalny debiut "Bad Poles" zrealizowała w Studiu Munka w ramach programu Pierwszy Dokument finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producentem wykonawczym filmu jest Plesnar & Krauss FILMS Sp. z o.o.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmfilm dokumentalnyLGBTKamila Ćwiklińska
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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