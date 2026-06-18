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Adaptacja bestsellerowej powieści. Skandaliści połączyli siły w nowym thrillerze

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Strzępy"
"Strzępy"/Materiały prasowe
Nadchodzi nowy serialowy thriller "Strzępy" prosto od skandalizującego producenta wykonawczego Ryana Murphy'ego ("Potwory"), oparty na uznanej bestsellerowej powieści kontrowersyjnego autora Breta Eastona Ellisa ("American Psycho") o tym samym tytule. Na której platformie i kiedy zadebiutuje nowy serial?

Serial "Strzępy" zadebiutuje już 6 sierpnia na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Strzępy" rozgrywa się w Los Angeles lat 80. XX wieku i śledzi losy uprzywilejowanych uczniów ostatniej klasy elitarnej szkoły średniej. Młodzi bohaterowie mierzą się z pytaniami o własną tożsamość, pożądaniem i zazdrością, jednocześnie odkrywając mroczne strony dorastania skrywane pod pozornie idealną fasadą amerykańskiego życia.

W centrum wydarzeń znajduje się Bret (Igby Rigney) – aspirujący pisarz i niezwykle spostrzegawczy nastolatek. Jego uporządkowana rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, gdy w szkole pojawia się nowy uczeń Robert Mallory (Homer Gere). Jego przybycie zbiega się w czasie z narastającą falą strachu wywołaną przez seryjnego mordercę, którego ofiarami padają nastolatkowie z całego Los Angeles.

Bret obraca się w elitarnym kręgu przyjaciół, do którego należą Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) i Thom Wright (Graham Campbell). Ich życie wypełniają luksus, imprezy i poczucie nieograniczonych możliwości, jednak pod powierzchnią pozornie idealnego świata kryją się skomplikowane relacje i narastające napięcia. Beztroska młodości bohaterów kontrastuje z mrocznym i cynicznym światem dorosłych, reprezentowanym przez Terry'ego Schaffera (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) oraz Stevena Reinhardta (Jordan Roth).

Kto stoi za serialem?

"Strzępy" łączy wizje Ryana Murphy’ego ("Potwory", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") i Breta Eastona Ellisa ("American Psycho", "Żyć szybko, umierać młodo", "Mniej niż zero") – dwóch twórców znanych z odważnego portretowania amerykańskiej rzeczywistości. Efektem jest mroczny thriller o dorastaniu i niebezpieczeństwach czających się pod powierzchnią świata pełnego przywilejów.

Producentami wykonawczymi serialu są Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Bret Easton Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey oraz Brian Young. Za produkcję odpowiada studio 20th Television.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialdisney+Ryan MurphyBret Easton Ellis
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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