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Ekranizacja bestsellera megahitem. Serial ma polskie akcenty

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Każdy kolejny rok"
"Każdy kolejny rok"/Materiały prasowe
Serial "Każdy kolejny rok", oparty na bestsellerowej powieści Carley Fortune "Każde kolejne lato", pojawił się przed tygodniem w całości na popularnej platformie streamingowej. Wyczekiwana produkcja z miejsca zrobiła furorę. Gdzie można oglądać hitowy serial, który, jak się okazuje, ma polskie akcenty?

Serial "Każdy kolejny rok" zadebiutował 10 czerwca ze wszystkimi ośmioma odcinkami sezonu na platformie Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Hit streamingu

Serial od razu wskoczył na 1. miejsce najpopularniejszych produkcji w serwisie Prime Video. Już teraz wiadomo, że mamy do czynienia z megahitem – i to mimo umiarkowanych recenzji, bowiem ekranizację ocenia pozytywnie 68 proc. krytyków i tylko 51 proc. użytkowników portalu Rotten Tomatoes.

O czym jest serial?

Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja serialu toczy się w Barry's Bay – urokliwym miasteczku nad jeziorem. Każdy kolejny rok to romantyczna, nostalgiczna historia o  pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Polskie akcenty w serialu

Choć historia osadzona jest w Kanadzie, w ekranowej adaptacji nie zabrakło również polskich akcentów, które uważni widzowie będą mogli dostrzec już od pierwszego odcinka. Jednymi z najważniejszych bohaterów opowieści są członkowie rodziny Florków o polskich korzeniach – Sam Florek, jego brat Charlie oraz ich mama Sue. To właśnie relacja Percy i Sama Florka stanowi emocjonalne serce całej historii. Po latach rozłąki bohaterowie ponownie spotykają się w Barry's Bay, zmuszeni skonfrontować się zarówno z przeszłością, jak i uczuciami, które nigdy całkowicie nie wygasły.

Polskie wątki nie kończą się jednak na nazwisku bohaterów. W książkowym pierwowzorze Sue Florek prowadzi kultową polską restaurację – Tawernę, która stanowi ważne miejsce spotkań mieszkańców Barry's Bay oraz samych bohaterów. To właśnie Tawerna staje się jednym z ważniejszych miejsc w życiu Percy, która spędza tam wiele letnich dni, a później rozpoczyna tam swoją pierwszą wakacyjną pracę.

Także serialowa adaptacja nie pomija kulinarnych akcentów związanych z rodziną Florków. Już  w pierwszym odcinku na ekranie pojawiają się pierogi – jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań polskiej kuchni, stanowiące subtelne nawiązanie do korzeni bohaterów i rodzinnej atmosfery, która panuje w ich domu.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Każdy kolejny rok" w rolach głównych występują Sadie Soverall ("Saltburn") i Matt Cornett ("High School Musical: Serial", "Lato 69)" jako Percy i Sam – para będąca w centrum tej historii miłosnej.

W obsadzie znaleźli się również Aurora Perrineau ("KAOS", "Westworld"), Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx"), Michael Bradway ("Chicago Fire", "Naznaczeni"), Joseph Chiu ("Ulica strachu: Królowa balu", "Motorheads") oraz Elisha Cuthbert ("Dziewczyna z sąsiedztwa", "Happy Endings").

Kto stoi za serialem?

Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Carley Fortune "Każde kolejne lato", która przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów "New York Timesa". Książka sprzedała się dotąd w ponad milionie egzemplarzy, a swoją ogromną popularność zawdzięcza BookTokowi – hashtag związany  z tytułem osiągnął ponad 81,4 miliona wyświetleń na TikToku.

Amy B. Harris będzie pełnić funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens oraz Grace Gilroy.

Kim jest Carley Fortune?

Carley Fortune jest autorką bestsellerów nr 1 z listy "New York Timesa" i "Globe and Mail" takich jak "Tamto złote lato", "To lato będzie inne", "Spotkasz mnie and jeziorem" oraz "Każde kolejne lato".

Jej najnowsza powieść "Our Perfect Storm" ukazała się w maju 2026 roku i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Do tej pory książki autorki sprzedały się w 4,7 miliona egzemplarzy i zostały wydane w 35 językach.

Zanim została pisarką, Carley była nagradzaną dziennikarką i pracowała jako redaktorka w czołowych kanadyjskich mediach, m.in. "The Globe and Mail", "Chatelaine", "Toronto Life" oraz "Refinery29 Canada". Ukończyła dziennikarstwo na Toronto Metropolitan University. Dorastała na przedmieściach Sydney w Australii oraz w Barry’s Bay – niewielkim miasteczku nad jeziorem w Ontario, które stało się inspiracją dla miejsca akcji powieści "Każde kolejne lato". Obecnie mieszka w Toronto z mężem i dwoma synami oraz pracuje nad swoją szóstą książką.

Kim jest Amy B. Harris?

Amy B. Harris, producentka wykonawcza i showrunnerka serialu "Dzicz" dla Prime Video, współpracuje z Amazon MGM Studios w ramach umowy producenckiej, rozwijając i nadzorując nowe projekty z  różnych gatunków. Harris była również współautorką scenariusza i producentką wykonawczą serialu "Pamiętniki Carrie", będącego prequelem kultowego "Seksu w wielkim mieście". Wcześniej pracowała jako scenarzystka i producentka nagrodzonego Emmy i Złotym Globem serialu "Seks w wielkim mieście". W  swoim dorobku ma również seriale "Wielki powrót", "Plotkara" i "Designated Survivor".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonowy serialadaptacjaKażdy kolejny rok
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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