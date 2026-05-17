Brytyjski hit kryminalny wrócił. Nowy sezon debiutuje dziś w telewizji

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
"Ulica nadziei"/BBC
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje pierwszy odcinek piątego sezonu cenionego brytyjskiego serialu kryminalnego "Ulica nadziei" ("Hope Street"), którego akcja rozgrywa się w Port Devine, fikcyjnym miasteczku przy malowniczym wybrzeżu Irlandii Północnej. Gdzie można oglądać nowy sezon hitu?

Pierwszy odcinek piątego sezonu serialu "Ulica nadziei" ("Hope Street") będzie można oglądać dziś, 17 maja o godz. 17:50 na antenie BBC First. Kolejne z ośmiu odcinków będą emitowane w każdą niedzielę o tej samej porze.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Akcja serialu rozgrywa się w Port Devine, fikcyjnym miasteczku przy malowniczym wybrzeżu Irlandii Północnej. Choć lokalna społeczność jest pełna życzliwości, miejscowa policja ma co robić.

W piątym sezonie śledczy rozpracowują kilka spraw, w tym sprawę gróźb wobec dyrektora szkoły, wybuchu samochodu podczas miejskiego półmaratonu, ulicznej strzelaniny oraz przyjmowania łapówek przez lekarkę.

Kto występuje w nowym sezonie serialu?

Gwiazdami serialu "Ulica nadziei" pozostają niezmiennie Kerri Quinn ("Nic nie mów", "Derry Girls", "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"), Niamh McGrady ("Szpital Holby City", "Upadek", "Przekraczając granice") oraz Aaron McCusker ("Bohemian Rhapsody", "Dexter", "Shameless").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są Paul Marquess ("Życie w Hollyoaks", "London Kills", "Brookside"), Susanne Farrell ("Drift") i Jessica Lea ("EastEnders", "Życie w Hollyoaks", "W naszej rodzinie").

