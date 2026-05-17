Arcydzieło kryminału w polskiej telewizji. Finał najlepszej adaptacji w historii

Finałowy z dwóch odcinków miniserialu kryminalnego "I nie było już nikogo" ("And Then There Were None") zostanie pokazany dziś, 17 maja o godz. 21:00 na kanale Epic Drama.

O czym jest serial?

"I nie było już nikogo" to jeden z najbardziej bestsellerowych kryminałów wszech czasów: na całym świecie sprzedano go w nakładzie około 100 milionów egzemplarzy.

Akcja ma miejsce w Europie, w roku 1939, tuż przed wybuchem wojny. Dziesięcioro nieznajomych trafia na niewielką, dziką wyspę u wybrzeży Devonu na południu Anglii. Zostają odcięci od świata, zapraszająca ich osoba jest nieobecna, a oni zostają oskarżeni o zbrodnie z przeszłości – i jeden po drugim zaczynają ginąć. Wkrótce zdają sobie sprawę, że morderca musi kryć się wśród nich...

Kto występuje w serialu?

Najlepsza adaptacja "I nie było już nikogo" może się poszczycić wybitną obsadą, na czele której stoją Maeve Dermody ("Piękna Kate", "Martwa rzeka", "Tysiąc ciosów"), Sam Neill ("Park jurajski", "Dzikość", "W paszczy szaleństwa"), Charles Dance ("Gosford Park", "Gra tajemnic", "Gra o tron"), Miranda Richardson ("Jeździec bez głowy", "Gra pozorów", "Godziny"), Aidan Turner ("Hobbit: Niezwykła podróż", "Dary Anioła: Miasto kości", "Rywale"), Noah Taylor ("U progu sławy", "Blask", "Na skraju jutra") i Douglas Booth ("Sandman", "Duma i uprzedzenie i zombie", "Jupiter: Intronizacja").

Kto stoi za serialem?

Powieść Agathy Christie zaadaptowała Sarah Phelps ("Szóste przykazanie", "Skandal w brytyjskim stylu", "Tajemnica Bladego Konia"), a za kamerą stanął Craig Viveiros ("Angela Black", "Wojna światów", "Zabójca z Rillington Place").