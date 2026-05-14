Film o legendach opozycji PRL. Kluczowa informacja ujawniona

Film "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" wejdzie do kin 11 listopada 2026 roku – roku, w którym przypada pięćdziesiąta rocznica wydarzeń czerwcowych i powstania KOR.

Kto gra Jacka i Grażynę Kuroniów?

W rolę Jacka Kuronia wcielił się jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów, niezwykle ceniony za role komediowe i dramatyczne Arkadiusz Jakubik ("Informacja zwrotna", "Klangor", "Dom zły").

Natomiast odtwórczyni roli Grażyny Kuroń to nie mniej znakomita Magdalena Popławska, która miała już okazje grać wybitną polską postać historyczną, występując w tytułowej roli w serialu "Osiecka". Aktorka ma za sobą także doskonałe występy teatralne i hity streamingu ("Prime Time", "Brokat", "Rozwodnicy").

Kto reżyseruje film o Kuroniach?

Za kamerą filmu "Bez ciebie mnie nie będzie. Historia Jacka i Grażyny Kuroniów" stanął wielokrotnie nagradzany Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Jak najdalej stąd", "Hiacynt").

O czym jest film?

"Film opowie historię małżeństwa Kuroniów w latach 80. w czasach w działalności Solidarności. Fabuła skupi się nie tylko na przedstawieniu ich wkładu w budowanie wolności państwa i obywateli, ale też pokaże ich osobiste koszty, jakie ponieśli w trakcie tej walki" – informował Filmweb w kwietniu 2025 roku.

Z kolei według komunikatu dystrybutora, firmy Next Film, "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" to "opowieść o miłości, która wymyka się marzeniom. Ale taka miłość się zdarzyła. I zmieniła świat".

"Nasza rewolucja" to historia miłości silniejszej niż strach, represje i polityczna przemoc. To opowieść o dwojgu ludziach, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat – i którzy tę wiarę potrafili przekuć w działanie. On – charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy zapłacić najwyższą cenę za swoje przekonania. Ona – odważna, pełna ciepła i determinacji, cicha siła stojąca u podstaw wspólnej walki. Ich uczucie jest jej sercem i motorem.

W tle ich relacji rozgrywają się kluczowe wydarzenia najnowszej historii Polski: protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i dramat stanu wojennego. Kamera prowadzi widza od intymnych chwil domowego życia po momenty historycznej próby, w których prywatność ustępuje miejsca odpowiedzialności za innych. Mieszkanie bohaterów staje się przestrzenią konspiracji, a codzienność – nieustannym wyborem między bezpieczeństwem a solidarnością.

Film pokazuje, jak wielka idea splata się z intymnością i jak życie prywatne staje się częścią historii. To poruszający portret dwojga ludzi, którzy udowodnili, że miłość może być aktem odwagi i że bywa siłą zdolną zmieniać bieg wydarzeń – informuje z kolei TVN, koproducent filmu, w nowym komunikacie.