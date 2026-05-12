Oczy świata zwrócone na nowy film Polaka. Kluczowe informacje ujawnione

oprac. Piotr Kozłowski
36 minut temu
Sandra Hüller i Hanns Zischler w filmie "Ojczyzna" ("Fatherland")/Materiały prasowe
"Fatherland", najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego Oscarem twórcy "Idy" i "Zimnej wojny", został zakwalifikowany do konkursu głównego festiwalu w Cannes, gdzie powalczy o Złotą Palmę. To duże wyróżnienie dla dzieła. Właśnie ujawniono polski tytuł oraz polską – kinową – datę premiery filmu.

Polski tytuł filmu brzmi "Ojczyzna", a dzieło pojawi się w polskich kinach już 19 czerwca 2026 roku.

Kto stoi za filmem?

Scenariusz filmu "Ojczyzna" ("Fatherland") Paweł Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem.

Reżyser ponownie współpracuje ze swoim wieloletnim zespołem twórczym – nominowanym do Oscara operatorem Łukaszem Żalem ("Hamnet"), kostiumografką Aleksandrą Staszko ("Ministranci") oraz scenografami Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim ("Lalka").

Producentami filmu są Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

Jednym z koproducentów jest CANAL+ Polska, a dystrybucją na Polskę zajmie się Kino Świat.

Poprzedni film Pawlikowskiego, "Zimna wojna", w Polsce również dystrybuowany przez Kino Świat, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad milion widzów.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Projekt Hail Mary", "Strefa interesów", "Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium", "Niemcy, rok 90 - punkt zerowy", "Z biegiem czasu"), August Diehl ("Ukryte życie", "Bękarty wojny"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") oraz Anna Madeley ("Patrick Melrose", "Wszystkie stworzenia duże i małe").

O czym jest film?

"Ojczyzna", jak informuje CANAL+, to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" – tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

