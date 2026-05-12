Megahit streamingu nie dał szans innym filmom. Trzy miesiące dominacji

Marzec i kwiecień – podobnie jak luty – należał na VOD do "Zwierzogrodu 2", który potwierdził swoją dominację. Podium uzupełniły thriller "Pomoc domowa" oraz ukraińska produkcja "No Mamo!".

Totalna dominacja

"Zwierzogród 2" pobił rekord wszech czasów, stając się najbardziej dochodową animacją w historii, z przychodami przekraczającymi 1,85 mld dolarów, a w Polsce sprzedano na niego ponad 3 miliony biletów. Popularność tej animacji nie może więc dziwić również w streamingu. Od lutego film ten, gdy wszedł na szczyt naszego zestawienia produkcji cieszących się najwyższą liczbą widzów, nie schodzi z niego do dzisiaj – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce, platformy dostarczającej telewizję online, katalog filmów VOD oraz sport na żywo.

Największe hity streamingu

Top 8 najpopularniejszych przebojów filmowych na MEGOGO przedstawia się następująco:

"Zwierzogród 2" – w najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studia detektywi Judy Hopps i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ. Za scenariusz i reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Jared Bush (współautor scenariusza i współreżyser "Zwierzogrodu", reżyser i współautor scenariusza "Moje magiczne Encanto". Producentem jest Yvett Moreno (producentka nagrodzonego Oscarem "Mojego magicznego Encanto". "Pomoc domowa" – wciągający thriller z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried w rolach głównych, powstały na podstawie bestsellerowej powieści. Film w reżyserii Paula Feiga zanurza widzów w mrocznym świecie, w którym doskonałość jest tylko iluzją, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Próbując uciec przed swoją przeszłością, Millie (Sweeney) przyjmuje posadę pomocy domowej u zamożnych Niny (Seyfried) i Andrew Winchesterów (Brandon Sklenar). To, co zaczyna się jako praca marzeń, szybko przeradza się w coś znacznie groźniejszego – zmysłową i uwodzicielską grę pełną tajemnic, skandali i walki o władzę. Za zamkniętymi drzwiami domu Winchesterów kryje się świat szokujących zwrotów akcji, które będą trzymać widza w niepewności aż do samego końca. "No Mamo!" – ukraińska komedia familijna w reżyserii Oleha Borshchevskyi'ego, która miała swoją światową premierę 22 stycznia 2026 roku. W centrum uwagi znajdują się różne oblicza relacji między matkami a dziećmi, ukazane od dzieciństwa aż po dorosłość. W tym splocie życiowych historii widzowie zobaczą prawdziwą matczyną miłość, pełną czułości, humoru, a czasem wzajemnego niezrozumienia. Najważniejsze pozostaje jednak to, że rodzicielskie uczucia są zawsze bezwarunkowe. "Avatar: Ogień i popiół" – W nowym filmie z najbardziej dochodowej serii wszech czasów James Cameron ponownie zabiera widzów na Pandorę, oferując nową, porywającą przygodę z udziałem Jake’a Sully’ego (Sam Worthington) – byłego żołnierza piechoty morskiej, który został przywódcą Na'vi, wojowniczki Neytiri (Zoe Saldaña) oraz całej rodziny Sullych. "Predator: Strefa zagrożenia" – najnowsza odsłona kultowej franczyzy. Młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, zostaje wystawiony na ekstremalną próbę. Jego nadzieją na przetrwanie okazuje się niespodziewany sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Wspólnie wyruszają w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu ostatecznego sojusznika. Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg (znany z przeboju "Predator: Prey"), a scenariusz napisał Patrick Aison na podstawie historii stworzonej wspólnie z Trachtenbergiem. "Zwierzogród" – ciepła i pełna humoru przygoda rozgrywająca się w zamieszkanym przez cywilizowane ssaki Zwierzogrodzie – mieście tyglu, w którym każdy, od małej myszki po największego słonia, może być tym, kim zechce. Jednak świeżo upieczona posterunkowa Judy Hops szybko odkrywa, że bycie jedynym królikiem wśród wielkich i twardych policjantów to nie lada wyzwanie. Musi za wszelką cenę rozwiązać swoją pierwszą sprawę. Pomaga jej w tym wygadany i cwany lis imieniem Nick Bajer. "Jedna bitwa po drugiej" – oscarowy faworyt i jeden z najczęściej nagradzanych filmów sezonu. Wypalony ojciec, Bob (Leonardo DiCaprio), żyje w stanie paranoi, egzystując poza systemem ze swoją pełną życia, samowystarczalną córką, Willą (Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego arcywróg (Sean Penn), a ona znika, były radykał gorączkowo próbuje ją odnaleźć. Ojciec i córka zaczynają walkę z konsekwencjami jego przeszłości. "SpongeBob: Klątwa pirata" – SpongeBob i jego przyjaciele z Bikini Dolnego wypływają na szerokie wody w swoim największym, zupełnie nowym i absolutnie obowiązkowym wydarzeniu kinowym. Desperacko pragnąc zostać "kimś wielkim", SpongeBob postanawia udowodnić swoją odwagę Panu Krabowi i rusza śladem Latającego Holendra – tajemniczego, zawadiackiego ducha pirata. Ta morska komedia przygodowa zabierze go w najgłębsze otchłanie oceanu, tam, gdzie nie dotarła jeszcze żadna Gąbka.

Duża różnorodność

Na podium naszego zestawienia znalazły się trzy bardzo zróżnicowane filmy. Mamy w nim animację, trzymający w napięciu thriller, a także komedię familijną. Pozostałe pięć pozycji to także różnorodne treści – filmy akcji i science fiction, thrillery czy kino familijne i komediowe. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Co istotne, w kwietniu o blisko 18 proc. wzrosło na MEGOGO zainteresowanie filmami w modelu TVOD. Co drugi film z TOP 8 pochodził od The Walt Disney Company – kwituje Artur Pacuła z MEGOGO.