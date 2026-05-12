Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten serial kryminalny szokuje. Otrzymał 100 proc. pozytywnych recenzji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"W końcu cię zabiję"
"W końcu cię zabiję"/Materiały prasowe
Na antenie polskiej telewizji pojawi się dziś przedostatni odcinek szokującego serialu kryminalnego z 2024 roku "W końcu cię zabiję", który jest zarazem produkcją true crime, jak manifestem w sprawie przemocy wobec kobiet. Brytyjski serial oparto na autobiograficznej książce pielęgniarki Delii Balmer. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać trzeci odcinek?

Trzeci z czterech odcinków serialu "W końcu cię zabiję" będzie można oglądać dziś, 12 maja, o godz. 21:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

Szokujący miniserial, który od krytyków na portalu Rotten Tomatoes otrzymał pełne 100 proc. pozytywnych recenzji, opowiada prawdziwą historię Delii Balmer.

Kiedy Delia spotyka Johna Sweeneya w lokalnym pubie, wydaje się on pokrewną duszą, której szukała: nie ma pojęcia, że mężczyzna jest mordercą. Jego artystyczna, indywidualistyczna osobowość wkrótce ustępuje miejsca mroczniejszej stronie: Sweeney staje się brutalny i ostatecznie przyznaje się do zamordowania swojej byłej dziewczyny. Ta poruszająca historia, oparta na autobiografii Balmer, rzuca światło na niepowodzenia systemu prawnego w radzeniu sobie z przemocą wobec kobiet – ale ukazuje także ogromny hart ducha naprawdę niezwykłej kobiety i jej traumatyczną drogę do sprawiedliwości.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Anna Maxwell Martin ("Zakochana Jane", "Tajemnica Filomeny", "W kręgu zbrodni"), a partnerują jej Shaun Evans ("Cashback", "Lęk", "Julia"), Kevin Doyle ("Downtown Abbey", "Vera", "Sherwood"), Amanda Wilkin ("Stacja Berlin", "Przypadek Alice", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Gerald Tyler ("Jeden gniewny człowiek", "Zagubieni w czasie", "Mroczne materie"), Cory English ("Związek", "Koty", "Obecność 2") oraz Clare Foster ("Sojusznicy", "Miss Austen", "Lekarze").

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i scenarzystą serialu jest Nick Stevens ("Morderca z Pembroke", "W zasięgu wzroku"), a za kamerą stanęła Julia Ford ("Grace", "Milczący świadek", "Lekarze").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy odcinekEpic DramaAnna Maxwell Martin
Powiązane
"Czterej pancerni i pies"
Zakłamuje historię, ale Polacy i tak go uwielbiają. Kultowy serial PRL ma 60 lat
Dylan O'Brien i Rachel McAdams w filmie "Pomocy"
Kultowy reżyser powrócił. "Piekielnie inteligentny" film w abonamencie
Pierre Niney w filmie "Guru"
Głośny film trafi na polskie ekrany. Odsłania mroczne kulisy coachingu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTen serial kryminalny szokuje. Otrzymał 100 proc. pozytywnych recenzji »
Zobacz
|
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
MEN podało oficjalną datę. Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Stacja paliw Orlen
Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj