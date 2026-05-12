W kinach zarobił 660 milionów. Największy hit roku teraz rządzi na VOD

Film "Projekt Hail Mary" wszedł na ekrany kin 20 marca, a już półtora miesiąca później pojawił się w wypożyczalniach VOD.

Gdzie wypożyczyć?

Film wciąż można jeszcze oglądać w kinach, a już jest dostępny w wypożyczalniach Player i Rakuten TV po 49,99 zł. Wysokie ceny nie odstraszają widzów – od momentu cyfrowej premiery dzieło znajduje się na 1. miejscu najpopularniejszych tytułów w streamingu.

140 milionów na start

Film o budżecie oscylującym w granicach 200 milionów dolarów to jak na razie największy hit roku. Tylko w pierwszy weekend zarobił w kinach na całym świecie 140 milionów. Na ten spektakularny wynik złożyło się 80 milionów w USA i Kanadzie oraz 60 milionów w pozostałych krajach.

Ale to nie wszystko. "Projekt Hail Mary" bije rekord za rekordem. Osiągnięte 140 milionów oznacza bowiem najlepsze otwarcie marca dla filmu, który nie stanowi części żadnej franczyzy. Jest to również najlepsze otwarcie w historii wytwórni Amazon MGM Studios oraz w filmografii reżyserów – Phila Lorda i Christophera Millera. Powody do zadowolenia ma również gwiazda hitu – Ryan Gosling, w którego bogatej karierze jedynie "Barbie" osiągnęła lepszy rezultat na starcie.

W sumie "Projekt Hail Mary" zarobił już na świecie 660 milionów dolarów.

Zachwyt krytyków i widzów

Dzieło zachwyciło świat. Na portalu Rotten Tomatoes "Projekt Hail Mary" zebrał 95 proc. pozytywnych recenzji krytyków oraz 98 proc. entuzjastycznych opinii użytkowników. Nie brakuje głosów o arcydziele, najlepszym filmie SF roku, a nawet dekady.

"Olśniewająca wizualnie kosmiczna odyseja, która (...) cudownie łączy rozum z sercem" – czytamy w podsumowaniu krytyków na RT.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowali Phil Lord i Christopher Miller, ceniony duet odpowiedzialny za tak kreatywne projekty, jak "Klopsiki i inne zjawiska przygodowe", "21 Jump Street" czy "LEGO Przygoda". Scenariusz na bazie kultowej powieści Andy'ego Weira napisał Drew Goddard ("Genialna Morgan", "Daredevil", "Marsjanin" – ten ostatni również na podstawie prozy Andy'ego Weira).

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra hollywoodzki supergwiazdor Ryan Gosling ("Barbie", "Pamiętnik", "Kaskader"), a partnerują mu wybitna niemiecka aktorka Sandra Hüller ("Anatomia upadku", "Toni Erdmann", "Strefa interesów") oraz James Ortiz ("The Woodsman"), Lionel Boyce ("The Bear"), Milana Vayntrub ("Wilkołaki są wśród nas") i Ken Leung ("Branża", "Old", "Joker: Folie à deux").

O czym jest film?

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.