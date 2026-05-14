Dziennik Gazeta Prawana logo

Niezwykły polski film historyczny. Opowiada o mało znanym epizodzie z września 1939 roku

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:53
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Kryptonim Warta. 7 Dywizja Piechoty 1939"
"Kryptonim Warta. 7 Dywizja Piechoty 1939"/Materiały prasowe
Polski dokumentalny film historyczny "Kryptonim Warta. 7 Dywizja Piechoty 1939" pokazany zostanie w ramach Nocy Muzeów w Przystanku Historia częstochowskiego oddziału IPN. Obraz Opowiada o mało znanym epizodzie z września 1939 roku – zaciętych walkach obronnych w okolicy Częstochowy. Pokazy filmu będą bezpłatne.

Film "Kryptonim Warta. 7 Dywizja Piechoty 1939" został wyreżyserowany przez Adama Kurusa, historyka związanego z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach, specjalizującego się w dziejach wojskowości, szczególnie tych dotyczących walk w 1939 r.

Grupy rekonstrukcyjne i archiwalia

W fabularyzowanym, trwającym 90 minut filmie dokumentalnym wystąpiły grupy rekonstrukcyjne, których działania koordynował Artur Szczepaniak. Autorami zdjęć są Grzegorz Juziak, Przemysław Molik i Jędrzej Niestrój. Całość skoordynowały Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa (któremu prezesuje Adam Kurus) oraz Cytadela Środowisko Rekonstrukcji Historycznej.

Przy realizacji filmu wykorzystano archiwalne dokumenty i fotografie. Pokazano np. nieistniejący już żelbetowy wiadukt nad linią kolejową Śląsk – Gdynia w Herbach Nowych. Został on wysadzony w pierwszych godzinach wojny przez polskich żołnierzy, dzięki czemu udało się opóźnić marsz niemieckich wojsk w tym miejscu.

Ciężkie walki na przedpolu Częstochowy

Film opowiada o walkach, jakie od 1 do 4 września stoczyła 7 Dywizja Piechoty na przedpolu Częstochowy ze złożonymi m.in. z oddziałów pancernych i zmotoryzowanych wojskami niemieckimi. Leżąca zaledwie 30 kilometrów od granicy z Niemcami Częstochowa w planach polskich sztabowców stanowić miała ważny punkt obrony. Na przedpolu miasta zbudowano kilkanaście dużych schronów, a ponadto rowy przeciwpancerne, pola minowe oraz zasieki. Pomimo bohaterskiej postawy obrońców, bitwa skończyła się klęską – około 800 polskich żołnierzy zginęło, 1500 było rannych, a 3000 (wśród nich dowódca dywizji gen. Janusz Gąsiorowski) dostało się do niewoli. Tylko części polskich sił udało się przebić w stronę Kielc i Gór Świętokrzyskich.

Walki koło Częstochowy były jednymi z najcięższych i najtwardszych we wrześniu 1939 r. – wyjaśnia PAP Adam Kurus. Podkreśla, że choć skończyły się one klęską polskich wojsk, to 7 Dywizji Piechoty udało się zatrzymać na pewien czas niemieckie natarcie. Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty to przykład losów jednostki wojskowej świadomie skazanej przez wyższe dowództwo na "straceńców los" – dodaje historyk.

Bezpłatne pokazy filmu

Film "Kryptonim Warta. 7 Dywizja Piechoty 1939" zostanie dwa razy pokazany w sobotę (16 maja) w ramach Nocy Muzeów. Na wydarzenie zaprasza o godz. 17.00 i 20.00 Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Częstochowie (przy Al. Najświętszej Marii Panny 52). Wstęp wolny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: polski filmfilm dokumentalnyfilm historycznyNoc Muzeów
Powiązane
Timothy Snyder
Amerykański historyk odważył się na "bolesną prawdę": Pomagamy Rosji więcej niż Ukrainie
Erik Fleming
Śmierć Matthew Perry’ego. Były doradca ds. uzależnień przyznał się do spisku, zapadł wyrok
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiezwykły polski film historyczny. Opowiada o mało znanym epizodzie z września 1939 roku »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Timothy Snyder
Amerykański historyk odważył się na "bolesną prawdę": Pomagamy Rosji więcej niż Ukrainie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj